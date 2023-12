Lyžaře, kteří si přejí pod stromeček hlavně sněhovou nadílku, čeká pravděpodobně zklamání. Podle předpovědí meteorologů přinesou dny mezi svátky teploty vysoko nad nulou a očekávat se dá především déšť.

Bílý konec roku? Letos zřejmě nikoli. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Z hlediska počasí vstup do letošních svátků poklidný nebyl. Už v pátek 22. prosince začalo na mnoha místech sněžit a silný vítr poškozoval vánoční výzdobu. Hasiči vyjížděli k množství událostí. Vydatné sněžení nás doprovodilo až do Štědrého dne.

To se ale s nástupem nového týdne mezi 25. a 31. prosincem změní. „Od pondělí do čtvrtka už bude srážek málo a budou i na horách většinou dešťové. Kvůli nedělnímu dešti a teplotám nad bodem mrazu bude sníh v příštím týdnu mokrý a těžký a bude zvolna odtávat,“ přiblížil meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu František Šopko. Vzhledem k oblevě a odtávání sněhu se dá podle odborníků i nadále očekávat zvyšování hladiny vodných toků.

Také podle meteorologa Davida Novotného z Meteocentra se vydatného sněžení, na které čekají hlavně lyžařské areály na horách, nejspíš nedočkáme.

„Sněžení se na hory nad 1000 metrů vrátí pouze na severovýchodě v úterý. Ve středu očekáváme spíše zase jen déšť a nad 1000 metrů se sněžení může vrátit až někdy od čtvrtka. Celkově bych tedy řekl, že se sněhem to nevypadá příliš pozitivně. Sníh na většině území o svátcích odtaje a bude se držet jen v opravdu nejvyšších polohách,“ přiblížil.

Obecně lepší podmínky bude mít podle jeho slov severovýchod, například Jeseníky a případně Krkonoše nebo i Beskydy.

Meteorologové očekávají oteplení

Špatnou zprávou pro lyžaře je i očekávané oteplení, které může ovlivnit stávající stav sjezdovek. „Na první svátek vánoční čekáme maximální teploty nejčastěji mezi 8 až 13 stupni Celsia. V pondělí už se ukáže na některých místech i modrá obloha, čekáme sice oblačno až zataženo, ale na jihu našeho území může být i polojasno. Oteplení bude poměrně výrazné, k tomu se přidají srážky,“ doplnila meteoroložka Tereza Matušková.

Vzhledem k oblevě a odtávání sněhu se dá podle meteorologů počítat se zvyšováním hladiny vodných toků.

Teploty se udrží vysoko až do konce týdne. Od čtvrtka 28. prosince do soboty 30. prosince se mají v noci pohybovat mezi plus čtyři až minus jeden stupeň, nejvyšší denní teploty mají dosáhnout až jedenácti stupňů.

Opakovat by se ale neměla situace z pátku. Vítr totiž bude mírný.

Před desítkami let mrzlo, až praštělo

Poslední roky jsou si svátečním počasím poměrně podobné a nesou se spíše v blátivém duchu. Situace tak má daleko k přelomu let 1978 a 1979. Zatímco ještě na silvestra se pohybovaly teploty přes deset stupňů, v noci na Nový rok zasáhla zejména Krušné hory vlna mrazu.

Teploty spadly až k minus patnácti v nížinách, ještě více to bylo na horách. „Všechno zamrzlo. Zejména uhlí, a to jak na skládkách elektráren, tak v železničních vagonech. Při násilném dobývání zamrzlého uhlí pak docházelo i k poškozování vagónů. Ty se staly nepoužitelnými. V uhelných elektrárnách byly malé zásoby uhlí a tenčily se,“ shrnul historická fakta ČHMÚ.

Navíc zamrzla i labská vodní cesta, která byla tehdy hlavní zásobovací trasou východočeských elektráren Chvaletice a Opatovice. To všechno vedlo ke kritické energetické situaci. Školy vyhlásily mimořádné prázdniny, omezovala se spotřeba energií v domácnostech. Kalamita trvala celý leden a důsledky pociťoval průmysl i domácnosti až do poloviny roku 1979.