Letní teploty ještě vydrží. O víkendu se ale zatáhne a mohou se objevit bouřky

Redakce ČTK





Oč studenější srpen, o to teplejší září. Právě toto heslo bude zřejmě v Česku platit i v nejbližších dnech. Letní teploty by měly na území republiky vydržet až do soboty, během ní se ale postupně zatáhne a neděle již bude o něco chladnější. O víkendu se rovněž mohou ojediněle objevit přeháňky či bouřky.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Čtvrteční teploty jsou aktuálně poměrně pestré, a to zejména zásluhou větru. Ten může místy foukat s nárazy kolem patnácti metrů za sekundu, rtuť teploměru však během dne vystoupá až k 28 stupňům Celsia. Rány sterilizovaných Romek pořád bolí, odškodní je. Ale jen některé Přečíst článek › "Dnes bude stále ještě slunečno a teploty vystoupí vysoko na 24 až 28 stupňům Celsia. Ve východní polovině území se přechodně objeví čerstvý jižní vítr s nárazy kolem 50 kilometrů za hodinu," uvedl ve čtvrtek ráno na twitteru Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Varování před silnými bouřkami V pátek začne podle meteorologů od západu postupně přibývat oblačnosti a nepřekvapí ani výskyt srážek. I přesto však denní teploty vystoupají poměrně vysoko - na 23 až 27 stupňů Celsia. Odpoledne a večer se v jihozápadní polovině Česka mohou ojediněle vyskytnout silné bouřky, při nichž může napršet kolem 35 milimetrů vody. Upozornění před bouřkami platí konkrétně pro Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj a Ústecký kraj pro pátek od 14:00 do 22:00. Podle meteorologů v těchto oblastech při bouřkách hrozí rozvodnění malých toků a zatopení podchodů, podjezdů nebo sklepy. Vítr může lámat větve stromů. #pocasi Aktuální teploty jsou velmi pestré, může za to zejména vítr. Dnes bude stále ještě slunečno a teploty vystoupí vysoko na 24 až 28 °C. Ve východní polovině území přechodně čerstvý jižní vítr s nárazy kolem 50 km/h.

Přiložen obrázek - rychlost větru dnes odpoledne. pic.twitter.com/pVOTHomj6V — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 9, 2021 Výraznější ochlazení však přinese až neděle, během níž bude už jen 20 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě i o něco tepleji. "Sobota už bude v Čechách oblačná a místy se objeví přeháňky nebo i bouřky, na Moravě a ve Slezsku ale zůstane slunečno a výraznější srážky zřejmě dorazí až v neděli," přiblížil pro server iDnes.cz meteorolog ČHMÚ Tomáš Mejstřík. Poslední veřejná poprava: Oběšence sledovaly davy, tělo se houpalo několik hodin Přečíst článek › A jaké počasí přinese příští týden? V pondělí by rtuť teploměru mohla během dne vystoupat na 21 až 25 stupňů Celsia, výhled na úterý až čtvrtek pak předpovídá polojasno až jasno se spíše ojedinělým výskytem přeháněk či bouřek. I během těchto dnů by se denní teploty měly pohybovat lehce nad 20 stupni Celsia.