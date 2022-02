Do dnešního večera může v podhůří a na Českomoravské vrchovině napadnout až 15 centimetrů sněhu, na horách až 35 centimetrů, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dál platí také jeho výstraha před silným větrem, sněhovými jazyky a závějemi.

Na silnici první třídy mezi Poličkou a Svitavami je ledovka, náledí podle ŘSD hrozí také na dalších státních silnicích. Silnice I/11 přes Suchý Vrch v Pardubickém kraji je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Na silnici do Německa přes Krušné hory brzo ráno poblíž Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku narazil kamion do svodidel. Místo je ale průjezdné oběma směry, vozidlo se podařilo odtáhnout do strany.

Do ČR se vrátí silný vítr. Na horách může napadnout až patnáct centimetrů sněhu

Uzavírka pro nákladní dopravu na silnici z Tanvaldu na Harrachov by měla skončit dnes ve 21:00, záležet ale bude na vývoji počasí. Osmnáctikilometrový úsek se v posledních letech uzavírá při každém silnějším sněžení, k zablokování dopravy tam stačí jediný uvízlý kamion.

Náročnou noc mají za sebou silničáři na Vysočině. Vyjeli s 212 sypači a sníh, který na silnice nafoukával vítr, odklízelo 64 traktorů. "Jezdili jsme celou noc," řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Aleš Hubený.

Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo ze druhého na třetí stupeň z pětibodové škály kvůli sněžení v minulých dnech, oznámila krkonošská horská služba. V nynější zimní sezoně je to poprvé. Při třetím stupni je lavinové nebezpečí značné a túry terénem vyžadují velkou opatrnost. Situace na horách při třetím stupni je označována za velmi zrádnou. Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo 30 až 35 centimetrů sněhu, pokrývka je tak silná až 120 centimetrů.

Sněžení nebo sníh s deštěm komplikovaly hlavně na horách automobilovou dopravu už v úterý odpoledne a večer. Na zasněžených nebo zledovatělých vozovkách bourala auta. Na Náchodsku a Jičínsku uvízly kamiony.