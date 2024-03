Noční teploty v Česku začátkem tohoto týdne klesnou místy až na minus pět stupňů Celsia. O víkendu zase postupně vzrostou až na deset stupňů nad nulou. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Denní teploty budou kolísat méně. Na začátku týdne budou nejvýše kolem deseti či 11 stupňů, zhruba od poloviny týdne stoupnou na 14 stupňů. V nejbližších dnech bude jasno, ve druhé polovině týdne se obloha postupně začne zatahovat. Teplotně nadprůměrné počasí vydrží podle dlouhodobého výhledu minimálně do konce března.

Ranní námraza. Ilustrační foto | Foto: Deník/Kopáč Jiří

V noci na pondělí klesaly teploty většinou na nulu až minus čtyři stupně Celsia. Nejchladněji bylo na severu Čech. Na Luční boudě v Krkonoších naměřili meteorologové minus osm stupňů. Na horách klesaly v noci teploty pod nulu i v předchozích dnech. Nyní se ale až do středečního rána mráz může objevit ve velké části Česka podle ČHMÚ i v nižších polohách, pod 400 metrů nad mořem. „Mráz v nočních a ranních hodinách se vyskytne ještě zítra (v úterý) a ve středu. Nadále tak hrozí poškození kvetoucích ovocných stromů, zejména meruněk, broskvoní a slivoní,“ doplnili meteorologové.

V noci na úterý budou teploty podle předpovědi ústavu nejnižší. Většinou se budou pohybovat mezi plus dvěma a minus dvěma stupni, ale na severu a severovýchodě země klesnou až na minus pět stupňů. V noci na středu pak bude mezi plus jedním až minus třemi stupni a v noci na čtvrtek mezi plus třemi a minus jedním stupněm. Potom noční teploty výrazně stoupnou. V noci na pátek bude pět až devět stupňů nad nulou a v sobotu šest až deset stupňů. Poté se zase ochladí na dva až šest stupňů.

Letošní průměrná teplota v zimě byla 5,1 stupně Celsia, čímž se podle meteorologů umístila na druhém až třetím místě v historii měření:

Sníh jen na horách a aktivnější klíšťata: Na teplé zimy si zvykejme, radí vědci

Nejvyšší denní teploty budou stabilnější. V pondělí mohly podle předpovědi dosáhnout až 11 stupňů a v úterý budou většinou mezi šesti až deseti stupni, jen na severovýchodě klesnou na čtyři až sedm stupňů. Ve středu stoupnou na deset až 14 stupňů, ve čtvrtek na 12 až 16 stupňů a v pátek a sobotu budou znovu mezi deseti až 14 stupni. V neděli zřejmě klesnou na pět až devět stupňů. Do čtvrtka bude většinou jasno, nebo polojasno, od pátku pak oblačno až zataženo s deštěm či přeháňkami.

V dubnu se podle měsíčního výhledu nebudou teploty příliš lišit od březnových, takže se hodnoty postupně přiblíží normálu. „Celkově by období do konce první poloviny dubna mělo být teplotně slabě nadnormální,“ uvedl ČHMÚ. Předpověď očekává četnější srážky. „Po suchém období z přelomu února a března se srážkové úhrny pozvolna dostávají k normálu a v tomto trendu budou pokračovat až do konce března,“ uvedli meteorologové. Pršet bude hlavně v první polovině dubna.