Obyvatel České republiky za letošní tři čtvrtletí přibylo o 54 700 na 10,88 milionu. Za nárůstem stála opět migrace. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. V meziročním srovnání bylo narozených dětí o 11 procent méně, přičemž porodnost se snížila u žen všech věkových skupin do 45 let. O více než deset procent méně bylo proti loňskému roku i sňatků a rovněž ubylo zemřelých a rozvodů. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Jarní déšť - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/Tonda Tran

Veškerý přírůstek obyvatel ČR zajistili podle ČSÚ příchozí ze zahraničí, když se do Česka od počátku ledna do konce září z ciziny přistěhovalo 116 700 lidí, naopak 48 600 lidí se vystěhovalo. „Dvě pětiny vystěhovalých byly zaregistrovány v září. Šlo o odraz ukončování pobytu osobám s dočasnou ochranou, které se nedostavily do stanoveného termínu k vylepení vízového štítku do cestovního dokladu,“ doplnili statistici.

Přirozenou cestou republika ztratila 13 300 obyvatel. Proti stejnému období loňského roku byla tato ztráta o 2800 lidí větší. Počet narozených dětí meziročně klesl o 8600 na 69 200 a počet zemřelých o 5800 na 82 600.

Uzavírání manželství čekají velké změny:

Svatby čekají velké změny: Obřady venku se prodraží. Matrikář někde nebude nutný

Do manželství během prvních tří čtvrtletí roku vstoupilo 41 500 párů snoubenců. „Ve srovnání se stejnou částí roku 2022 je to o 14 procent méně. Sňatků ubylo jak u svobodných, tak u rozvedených osob, a to obdobnou měrou,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Rozvodů bylo meziročně o 300 méně, úřady rozvedly 14 400 manželství.