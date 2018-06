Počet obyvatel v Česku vzrostl. Přispěla k tomu zahraniční migrace

Počet obyvatel Česka se v prvním čtvrtletí zvýšil zhruba o 3300 na 10 613 350 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, a to nejvíce z Ukrajiny a Slovenska. Od ledna do března více lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V prvních třech měsících roku se narodilo 26 976 dětí, meziročně zhruba o 300 méně. Zemřelo 31 557 lidí, což bylo přibližně o 500 méně než ve stejném období loni. "V průběhu prvního čtvrtletí je obvyklé, že počty narozených jsou nižší než počty zemřelých," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl na 49,6 procenta, zatímco ve stejném období roku 2017 činil 49,3 procenta. Nejvíce dětí se narodilo třicetiletým ženám, prvorozené děti pak nejčastěji ženám ve věku 27 let. ČTĚTE TAKÉ: Popadané stromy, zatopené sklepy. Českem se přehnaly bouřky Nejvíce lidí letos zemřelo v březnu, a to zhruba 11 900. Celkem v prvním čtvrtletí zemřelo 15 741 mužů a 15 816 žen. Zemřelým ženám bylo v době úmrtí v průměru 80 let, mužům 72,9 roku. V prvním roce života zemřelo 89 dětí. Kojenecká úmrtnost se ve srovnání s úhrnem roku 2017 zvýšila z 2,7 na 3,3 promile. Sňatek uzavřelo v prvních třech měsících roku 3368 párů, meziročně asi o 200 méně. Ve více než polovině případů vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství. Druhou nejpočetnější skupinu snoubenců představovali dva rozvedení. Celkově bylo nejvíce ženichů ve věku 30 let a nevěst ve věku 27 let. ČTĚTE TAKÉ: Babiš slíbil zdravotním sestrám příplatek pět tisíc. Dočká se i školství Rozvodů bylo v prvním čtvrtletí 5629, meziročně zhruba o 700 méně. Čtyři pětiny mužů i žen se rozvádělo poprvé. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 14,9 roku. Přibližně 60 procent rozvodů se týkalo manželství s nezletilými dětmi. Migrací do ČR přibylo 7876 lidí. Meziročně zesílil jak proud přistěhovalých, tak vystěhovalých. Do Česka se přistěhovalo 14 076 lidí, ze země si jich naopak vystěhovalo 6200. "Nejvíce s k nám v tomto období přistěhovalo občanů Ukrajiny, Slovenska a Ruska," uvedla Němečková. Ukrajinců v ČR přibylo asi 2500, Slováků zhruba 1400. ČTĚTE TAKÉ: Dopadení Batmana v Praze a zátah na ochranku, která loupila: zhlédněte videa dne

