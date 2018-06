Poche: Nejsem ani vítač, ani sluníčkář. Rád bych se zbavil nálepek od prezidenta

Europoslanec Miroslav Poche by měl formálně začít působit na ministerstvu zahraničních věcí jako politický tajemník za několik dní. Novinářům dnes v Černínském paláci řekl, že své budoucí postavení by přirovnal k pozici šéfa týmu poradců. Zároveň nepovažuje spor s Pražským hradem ohledně svého nejmenování za ukončenou záležitost a chce prezidenta Miloše Zemana přesvědčit o svých kvalitách.

"Já teď budu pracovat pro českou diplomacii, budu se snažit ukázat, že nejsem ani vítač, ani sluníčkář, ani amatér. Všechny ty nálepky, které mi pan prezident nebo jeho tiskový mluvčí za poslední dva měsíce dali, rád bych se jich zbavil a třeba potom pan prezident změní názor," prohlásil Poche.

Zeman jej odmítl jmenovat ministrem zahraničních věcí, jak žádala ČSSD, a jako důvody uvedl jeho názory na migraci či jeho minulost údajně spjatou s korupčním prostředí pražské komunální politiky.

Poche dnes nebyl na tiskové konferenci premiéra Andreje Babiše (ANO) s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který byl ve středu pověřen také řízením resortu zahraničí. Europoslanec ale nepovažuje záležitost kolem svého nejmenování za ukončenou a sociální demokracie podle něj trvá na své nominaci. "Nemám žádné informace o tom, že by sociální demokracie plánovala ustoupit," řekl Poche. Zda může dojít i na kompetenční žalobu proti prezidentovi, komentovat nechtěl.

"Já myslím, že se nám podařilo najít řešení, které nijak neomezuje výkon diplomacie, ani postavení ČR v mezinárodním prostoru," řekl Poche. Soustředit se chce ve své nové funkci na výsledky summitu evropských lídrů v Bruselu a na přípravu k červencovému summitu Severoatlantické aliance. Členství v EU a NATO ráno označil za klíčové prvky české diplomacie i Hamáček.

Poche dnes údajně s náměstky na ministerstvu projednával zpracování návrhu, jak by mohly v zahraničí vypadat oslavy 100. výročí vzniku Československa. Jako svůj další úkol vidí informování veřejnosti o činnosti EU. "Za těch posledních 14 let je to obrovský dluh, který Česká republika vůči evropské unii má," míní Poche. Vnímání EU v Česku lze podle něj zlepšit jen mravenčí prací.