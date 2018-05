Poche píše spolustraníkům z ČSSD: Migrační kvóty odmítám

Mezi pěticí jmen eventuálních budoucích ministrů, kterou předseda sociální demokracie Jan Hamáček představil před interním referendem členské základně, budí nejvíce emocí europoslanec Miroslav Poche.

Nikoli proto, že by nebyl dostatečně kvalifikován (zahraniční politice se věnuje dlouhodobě a vystudoval mezinárodní vztahy, hovoří několika jazyky) nebo nebyl spjatý s ČSSD (jejím členem je 20 let), ale kvůli odporu prezidenta Miloše Zemana, jenž v předstihu oznámil, že Poche je pro něj nepřijatelný.

Zdůvodnil to příspěvkem na blogu, v němž se Poche před třemi lety vstřícně vyjádřil k zavedení migračních kvót. Je přitom známo, že Poche, který je vlivným členem pražské ČSSD, fandil v prezidentských volbách Zemanovu protikandidátovi Jiřímu Drahošovi.

Zakotvit v jádru EU

Nyní Poche napsal dopis spolustraníkům, který má Deník k dispozici. „Pokud se většina sociálních demokratů rozhodne souhlasit s účastí sociální demokracie ve vládě a moje nominace bude potvrzena jmenováním do funkce ministra zahraničních věcí, bude to pro mě představovat mimořádnou výzvu,“ uvádí Poche.

Podle něj Evropa jako kontinent může dosáhnout svých cílů na globální úrovni pouze za podmínky jednotného postupu evropských zemí. „Pevné zakotvení České republiky v jádru Evropské unie je v tomto ohledu naprosto zásadní. To samé platí i o Severoatlantické alianci,“ je přesvědčen.

Na konto migrační problematiky sděluje, že nemůžeme zůstat lhostejní k utrpení lidí v zemích postižených konfliktem, ale musíme si otevřeně přiznat i rizika, která pro Evropu představuje neregulovaný příliv migrantů. „I moje vnímání migrace se v průběhu let vyvíjelo v rámci konfrontace s celou řadou evropských politiků a rovněž na základě toho, že jsem měl osobně možnost vidět dopady migrační krize v Itálii či některých státech Balkánu,“ vysvětluje a dodává, že „systém kvót se ukázal jako málo funkční a slepá ulička“.

Doplňuje, že nepodpořil jsem ani jediné legislativní usnesení či zprávu, která by vyzývala k zavedení trvalého relokačního mechanismu.

Nepodporujme nekriticky současnou politiku Izraele

Do budoucna vidí hlavní cíl české zahraniční politiky v předcházení vzniku nových konfliktů a snižování napětí v kritických oblastech. Klíčová je podle něj zejména situace na Blízkém východě, a to především v Sýrii, v Iráku a v Turecku.

„Zhoršující se vztahy mezi Íránem a Izraelem, tedy naším dlouhodobým významným partnerem, mohou mít zásadní dopad na celou oblast,“ soudí Poche.

Ačkoliv Miloš Zeman je jednoznačným zastáncem izraelské politiky v oblasti, Poche to vidí jinak: „Je zcela v našem zájmu, aby na území Izraele existoval demokratický stát plně sdílející západní zájmy. Politika současné vlády však vede i s pomocí Spojených států, a to zejména s ohledem na přesun amerického velvyslanectví do Jeruzaléma, k faktickému zostření izraelské války na domácí frontě a k prohlubování nepřátelství vůči Izraeli v muslimském světě. Taková politika není pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost příliš produktivní. Nekritická podpora politiky současného vedení v čele s premiérem Netanjahuem ze strany některých zemí, mezi něž patří i Česká republika, tak paradoxně Izraeli příliš nepomáhá.“

Trump nepřispívá ke snížení mezinárodního napětí

Za důležité považuje vyřešení situace na Ukrajině, ať už se to týká procesu transformace celé země či definitivního uklidnění situace v jejích východních oblastech. „To je naprosto zásadní pro další formování unijních vztahů s Ruskou federací. Musím ovšem v této souvislosti opět zdůraznit, že pouze jednotný a konzistentní hlas evropských zemí bude mít dostatečnou sílu efektivně čelit ruským zájmům i hybridní ruské hrozbě. V žádném případě si nemůžeme dovolit Rusko ignorovat či se k němu stavět a priori nepřátelsky,“ myslí si Poche.

Kriticky se vyjadřuje na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa, především kvůli odstoupení od íránské nukleární dohody, zavedení cel na ocel a hliník či odstoupení od celosvětové klimatické dohody. „Žádný z těchto kroků nepřispěl ke snížení mezinárodního napětí a bezpečnostních hrozeb, ba spíše naopak. Spojené státy však i nadále jednoznačně zůstávají našimi hlavními spojenci v Severoatlantické alianci a česká diplomacie tedy musí dnes více než kdykoliv předtím intenzivně pracovat na udržování a rozvoji vazeb směrem k americké administrativě,“ konstatuje adept na šéfa české diplomacie.

Boj proti oligarchům není samospasitelný

Na závěr Miroslav Poche uvádí, že sociální demokracie stojí na pomyslném rozcestí. „Nejsem příznivcem tvrzení, že to či ono řešení aktuálního dilematu - tedy otázky, zda jít či nejít do vlády s hnutím ANO a trestně stíhaným premiérem - přinese nevyhnutelně zánik či naopak nebývalý rozkvět sociální demokracie.

Osobně považuje rozhodnutí o vstupu do vlády za nabídnutých podmínek za vhodnější variantu. „Účast ve vládě nám umožní i přes nepříznivý volební výsledek z října minulého roku ukázat voličům, že nejsme stranou, jejíž jedinou náplní činnosti je sice mnohdy správný, ale nikdy ne samospasitelný boj proti oligarchům. Po období propadu voličské podpory máme šanci znovu ukázat, že sociální demokracie je s to zodpovědně a stabilně spravovat naší zemi, svědomitě realizovat svůj program a přinášet i po sto čtyřiceti letech rozumná řešení ve prospěch všech obyvatel České republiky,“ uzavírá Poche s tím, že v žádném případě nedovolí, „aby ČSSD zmizela z politické mapy“.