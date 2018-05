Poche požádal Zemana o schůzku. Chce mu vysvětlit své priority

Kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche by se rád sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Bude mu chtít vysvětlit své priority. Poche to dnes řekl ČTK. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček označil dotaz na to, zda Zeman žádosti vyhoví, za předčasnou otázku.

Nominant na ministra zemědělství Miroslav Toman je připraven post přijmout. Kandidát na ministra kultury Antonín Staněk by ve funkci vycházel z koaličního programového prohlášení. ČTĚTE TAKÉ: ČSSD vysílá do vlády "nechtěného" Miroslava Pocheho i Antonína Staňka Zeman ve čtvrtek řekl, že by Pocheho jako ministra zahraničí neakceptoval. V rozhovoru na webu Parlamentní listy jako důvod uvedl, že Poche v květnu 2015 napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. "Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády," řekl prezident. Poche před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Chce-li ČSSD v EU a v NATO hájit české národní zájmy, jak dnes zaznělo, je logické, že ve vládě nemůže být příznivec migračních kvót! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. května 2018 Poche řekl, že jeho tehdejší vyjádření je opřeno o hlasování v Evropském parlamentu z doby, kdy ještě česká vláda neměla stanovenu svou pozici. "Týkalo se neformální zprávy Evropského parlamentu, pro kterou hlasovali všichni sociálnědemokratičtí poslanci," řekl Poche. Pro zprávu podle něj hlasoval i lídr kandidátky ČSSD do Evropského parlamentu sociolog Jan Keller. Ten má názorově blízko k Zemanovi. "Od chvíle, kdy byla přijata pozice vlády k tomuto modelu řešení migrační krize, tak jsme vždy všichni sociální demokraté hlasovali v souladu s pozicí České republiky," dodal Poche. Prostřednictvím kancléře Vratislava Mynáře požádal o setkání se Zemanem. "Představím mu svůj program, možná i svoji kariéru a budu s ním chtít diskutovat, pravděpodobně velmi podrobně, jaké kroky a jaké priority bych v té pozici měl," poznamenal Poche. ČTĚTE TAKÉ: Fiala: ČSSD navrhla do vlády i Zemanova kandidáta. Kalousek postrádá ženu Ke svým prioritám v případné pozici ministra podotkl, že ČSSD velmi výrazně podporuje evropskou integraci a ukotvení Česka v evropských a euroatlantických strukturách. Chtěl by, aby si Česká republika nacházela partnery i mimo visegrádskou skupinu v zemích s tradiční historickou vazbou. České diplomacii by chtěl dát nový náboj. Poche přivítal, že mandát, který získal na předsednictvu strany, je velmi silný. "Budu teď velmi intenzivně komunikovat s členskou základnou," dodal. Již v sobotu se chce zúčastnit první krajské konference. Prezident Potravinářské komory ČR Toman řekl, že by funkci ministra zemědělství přijal. "Priority sociální demokracie v oblasti zemědělství jsou shodné s mými, není zde rozpor," uvedl. Při vhodné příležitosti plánuje vstoupit do ČSSD. "Jsem nominován kvůli odbornosti, chci hájit zájmy českých zemědělců," dodal. Olomoucký primátor Staněk je nyní na zahraniční pracovní cestě. Pokud jeho nominace na post ministra kultury bude dotažena do úspěšného konce, tak o obsazení primátorského křesla budou podle Staňka diskutovat koaliční partneři na olomoucké radnici i spolustraníci z ČSSD, které tento post po komunálních volbách v roce 2014 připadl. "Budeme samozřejmě vycházet z navrženého programového prohlášení. Pro nás je prioritou v oblasti kultury navázat na to, co bylo připraveno a uděláno," odpověděl dnes Staněk na dotaz ČTK, zda si už stanovil priority pro případné řízení ministerstva kultury. ČTĚTE TAKÉ: Část členů ČSSD jde proti Zemanovi. Odmítají stáhnout nominaci Pocheho

Autor: ČTK