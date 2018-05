Poche ve vládě? Babiš chce shodu se Zemanem. Ten jej však odmítá

Pro budoucí vládu je důležitá shoda s prezidentem v oblasti zahraniční politiky, řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Babiš tak dnes reagoval na dotaz, jak vnímá fakt, že prezident Miloš Zeman odmítl na post ministra zahraničí vznikající vlády ANO a ČSSD kandidáta sociálních demokratů europoslance Miroslava Pocheho.

Podle Babiše jsou nominace na dohodnutá ministerská křesla věcí ČSSD. Dodal, že s kandidáty se bude chtít setkat. Nejprve však musí sociální demokraté schválit koaliční spolupráci s hnutím ANO v referendu, které začíná v pondělí.

"Pana Pocheho neznám a nechci ho hodnotit na základě informací z médií," řekl Babiš novinářům před odletem na návštěvu Finska. "Je důležité, aby byla shoda s panem prezidentem z hlediska zahraniční politiky," dodal.

Sociální demokraté by měli v menšinové koaliční vládě s ANO obsadit pět křesel. Jména kandidátů na ministry zveřejnili v pátek, přičemž právě kandidatura Pocheho vyvolala největší pozornost.

Prezident Zeman totiž jeho účast ve vládě předem odmítl. Vysvětlil to tím, že Poche v minulosti napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. Prezident se domnívá, že by se tak Poche dostal do rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády. Poche, který před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše, se chce se Zemanem sejít a své názory a priority mu vysvětlit.

O tom, zda ČSSD má nebo nemá vstoupit do koalice s ANO, rozhodnou sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu, které začíná v pondělí. Výsledky oznámí 15. června. ANO a ČSSD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 93 poslanců. Aby jejich případný koaliční kabinet získal důvěru, musel by se opírat o hlasy 15 komunistických poslanců. KSČM ale také uvedla, že o toleranci rozhodne až po skončení vnitrostranického referenda ČSSD.