Na esportových turnajích se hrají nejhranější hry na světě, jako jsou střílečky CounterStrike, Fortnite nebo PUBG. Pak jsou to takzvané MOBA hry, což je třeba Dota 2 nebo League od Legends, kde ovládáte nějakou fantasy postavu, která dělá to, co potřebujete. Karetní hra je třeba Hearthstone a populární je také FIFA, tedy fotbal.

V esportu jsou zainteresováni hlavně muži od 16 do 33 let. Věk hráčů se ovšem průběžně posouvá, a to směrem dolů i nahoru. „Hodně to ovlivňuje herní titul, který zrovna vyjde. Vyšel Fortnite, a najednou se snížila cílová skupina na věk od třinácti let. Směrem nahoru se posouvá věk lidí, kteří esport sledují. To, co dělá esport esportem, je fakt, že více lidí tráví čas jeho sledováním nežli samotným hraním. Občas si zahrají s kamarády, ale spíše konzumují obsah. Hráči, kteří byli u zrodu esportu, jsou dnes třicátníci,“ vysvětluje Lukáš Pleskot.

A jaké vybavení a za kolik peněz potřebuji, abych vůbec mohl uvažovat o tom, že se zapojím do esportových turnajů? „Pokud soutěžíte v počítačových hrách, potřebujete herní počítač nebo notebook, pokud se účastníte mobilních soutěží, je potřeba kvalitnější mobilní telefon nebo tablet. Každá hra má jiné požadavky a každému vyhovuje něco jiného. Nedá se říct, že nejdražší vybavení je to nejlepší, ale potřebujete kvalitní herní přístroj. Herní počítače se pohybují v cenové relaci 30 tisíc korun a více. K tomu potřebujete kvalitní vybavení, do kterého patří monitor, myš, klávesnice, sluchátka, herní židle. Dnes už se k tomu přidávají další prvky jako herní brýle a další pomůcky. Jakákoli výhoda totiž může mít vliv na výsledek,“ přibližuje Lukáš Pleskot.

Je tedy potřeba něco investovat, ale na turnajích se vám peníze mohou vrátit zpět. Hodně medializovány byly dva největší turnaje Dota 2 The International, kde se hrálo o více než 34 milionů dolarů (přibližně 782 milionů korun), a Fortnite World Cup, tam bylo ve hře více než 30 milionů dolarů. „Na prvně zmíněném turnaji si vítězný tým vydělal 15 milionů dolarů, tedy tři miliony dolarů na osobu. To je ovšem špička ledovce. Běžně se na turnajích hraje o celkovou částku od 250 tisíc do milionu dolarů, která se pak rozděluje,“ říká šéf PLAYzone.cz.

O výše zmíněné odměny se občas utkají i čeští hráči, ačkoli není snadné se na vrcholové turnaje probojovat. Třeba na Fortnite World Cupu byli dva čeští zástupci a čas od času hrají čeští hráči ve světových týmech, které se na takový turnaj dostanou. Někoho možná překvapí, že i v esportu působí trenéři. Některé týmy je mají. Jsou to většinou bývalí špičkoví hráči, kteří vymýšlejí taktiku týmové hry, sledují zápasy soupeřů a podobně.

Něco jako lukostřelba

Lukáš Pleskot je mimo jiné předsedou České asociace esportu. Jejím smyslem je vytvářet pravidla na trhu esportu a pomáhat mu s medializací a profesionalizací. „Měli bychom být spojovacím prvkem požadavků a potřeb, které v esportu jsou. Naším cílem je i jednání se státem o podpoře esportu, který také považujeme za druh sportu. Chtěli bychom, aby stát podporoval zejména týmy a jejich členské základny,“ přeje si předseda asociace.

Stát zatím žádné dotování esportu nechystá. Jednání jsou na začátku, ale na změně vnímání esportu zejména u Českého olympijského výboru se pracuje. Dal by se přirovnat k jiným soutěžím, jako jsou třeba lukostřelba, šipky nebo automobilové závody, na které musíte být velmi dobře fyzicky připraveni, i když ovládáte nějaký nástroj, který vlastně závodí za vás. Zde určitá podobnost počítačovým hrám je. A není pravda, že špičkoví hráči nejsou dobře fyzicky připraveni. V soutěži je to nejen o fyzické, ale i o psychické připravenosti. Pokud se hraje tříhodinový zápas a nejsem dobře fyzicky připravený, v soutěži, kde rozhodují setiny sekundy, to má samozřejmě vliv na výsledek,“ argumentuje Lukáš Pleskot.

V budoucnu by Českou asociaci esportu měly tvořit tři hlavní složky – zástupce organizátorů, zástupce hráčů a zástupce herních týmů. To jsou členové, kteří mají rozhodovací pravomoc. Ale zároveň existuje typ členství takzvaný „gamer“, pro které se momentálně asociace snaží získat co nejvíce hráčů, aby bylo vidět, že za jejími zájmy stojí masa lidí.

Esport v Americe předčí NHL

Také esportovci mají své Mistrovství ČR v počítačových, mobilních a konzolových hrách, které pořádá právě PLAYzone.cz.

„To, co u nás chybí je lepší základna a stabilnější podpora herních týmů. Není tu takové fanouškovství a rivalita mezi příznivci jednotlivých tymů, na kterou jsme zvyklí třeba ve fotbale. My jako organizátoři mistrovství velmi dobře připravíme, zajistíme návštěvnost, lokaci a tak dále. A potřebujeme dobrý obsah. A když jsou zápasy nudné anebo jasně ve prospěch jedné strany, protože tu není tolik vyrovnaných týmů, tak to fanouškům nenabídne nejlepší zážitek. To je ale riziko každého sportovního klání. I v Lize mistrů se může stát, že se hraje nudný fotbal,“ popisuje Lukáš Pleskot s tím, že kdyby bylo více vyrovnaných týmů, lidé by na turnaj chodili podpořit svůj klub, a nejen koukat na souboje v počítačových hrách. I když takové koukání má také něco do sebe. Dokazuje to sledovanost esportu v Severní Americe, kde má esport více diváků než například NHL nebo NBA.

PLAYzone.cz hry nejen organizuje, ale také připravuje přenosy z různých turnajů. Podle Lukáše Pleskota se to dá srovnat s televizním sportovním kanálem: „Když sledujete nějaký turnaj nebo mistrovství ČR, tak k tomu uvidíte všechno, na co jste zvyklí z přenosů mistrovství světa v hokeji. Je tam analytické studio, kde jsou hosté a odborníci, kteří mluví před zápasem, během něj i po něm. Jsou tam moderátoři, takzvaní casteři, kteří komentují, co se děje na herní mapě při hře. Dostane se i na rozhovory s hráči, organizátory, pohledy do zákulisí a podobně.“

Pokud se o fenoménu esportu chcete dozvědět více, můžete si pustit třeba týdenní show COOL Esport, která je k vidění na Primě a pochází také z produkce PLAYzone.cz.

„Snažíme se přinášet témata, která jsou více mainstreamová, ale je to typ pořadu, který je cílený na hráče, takže se předpokládá, že to nejsou úplní nováčci. Hodně přemýšlíme o tom, jak mluvit na lidi, kteří esportu vůbec nerozumí a chtějí se s ním seznámit. Ještě pořád bojujeme s představou, že hraní her je pro skupinu sociálně vyloučených podivínů, kteří se schovávají za počítačem. Přitom je to sport, soutěž, jde o to, aby jeden tým vyhrál. A sportovci jsou lidé s dobrou životosprávou a vydělávají si tím peníze. Bohužel na rozdíl od jiných sportů se u hraní her sedí a pro naši generaci je sezení u počítače něco, co je vnímáno negativně. Je potřeba s tím pracovat, vysvětlovat a ukazovat pozitivní příklady,“ uzavírá Lukáš Pleskot.

Co je to esport?



Jedná se o organizované hraní počítačových, mobilních a konzolových her. Celý systém je naprosto shodný jako u tradičních sportů. Setkáte se v něm s organizátory soutěží, hráči, kteří se sdružují v týmech, fanoušky, diváky, sponzory a herními osobnostmi, takzvanými influencery.



Česko-slovenská esportová komunita je čtvrtá největší ve východní Evropě po Rusku, Polsku a Ukrajině. Čítá 1 350 000 esportových zájemců. Z nichž se cca 350 tisíc pravidelně zapojuje do soutěží nebo je aktivně sleduje. Esport zajímá hlavně muže (88,95 %) ve věku 16 až 33 let.