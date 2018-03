Pod šéfem VZP Kabátkem se kýve židle, zjistil Deník

Zdeňka Kabátka má podle informací Deníku v čele největší zdravotní pojišťovny nahradit nová tvář. Spekuluje se například o ministru v demisi Adamu Vojtěchovi, pokud by se hnutí ANO v příští vládě zřeklo resortu zdravotnictví.

Šest a půl roku a dost. Zatím žádný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny ve funkci nepřežil déle. Platilo to pro všechny, kteří nejmocnější institucí ve zdravotnictví prošli – Jiřího Němce, Jiřinu Musílkovou i Pavla Horáka. Výjimkou zřejmě nebude ani současný šéf pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Podle informací Deníku ho má nová krev nahradit co nejdříve – jen co se premiérovi v demisi Andreji Babišovi podaří sestavit novou vládu a získat pro ni důvěru.

Už se dokonce objevují jména lidí, kteří by mohli Kabátka ve funkci nahradit. Patří mezi ně například současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nebo šéfka resortu práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO). Předpokládá se totiž, že alespoň jednoho z těchto postů se bude muset hnutí ANO zříct ve prospěch sociální demokracie, která s Babišem jednání o vládě vede.

ŠKATULATA: HOLCÁT MÍSTO VOJTĚCHA?

„Vůbec nejpravděpodobnějším scénářem je, že se do čela pojišťovny přesune Adam Vojtěch, kterého by na ministerstvu vystřídal jeho někdejší předchůdce a šéf prezidentského lékařského konzilia Martin Holcát. Ředitelkou VZP by se mohla stát i Jaroslava Němcová, která už na jednom z manažerských postů v pojišťovně dřív působila,“ tvrdí muž, který má blízko k ministerstvu zdravotnictví i k ANO. Spekuluje se i o dalších jménech – například o současné Kabátkově náměstkyni Radomíře Jahodářové nebo o politickém náměstkovi z ministerstva zdravotnictví Filipovi Vrubelovi.

Ani jeden z favoritů se ale k možnému angažmá ve VZP nechce vyjadřovat.

„Zatím jsem stále ministryní,“ reagovala na dotaz Deníku šéfka resortu práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Adam Vojtěch dokonce odmítl, že by o podobných spekulacích slyšel. V polovině února nicméně při rozhovoru pro Deník připustil, že jeho působení na ministerstvu zdravotnictví dlouhého trvání mít nebude. „Musel by se stát zázrak, abych tady vydržel,“ řekl. Jestli se ale bude chtít vzdát svého poslaneckého mandátu a vyměnit ho za ředitelské křeslo ve VZP, to prozatím neprozradil.

NA FUNKCI NELPÍM, TVRDÍ KABÁTEK

Deník oslovil i současného ředitele VZP Zdeňka Kabátka, ten však neodpověděl. V minulosti ale několikrát prohlásil, že na své funkci nelpí. „Zákon hovoří zcela jasně: ředitele pojišťovny jmenuje a odvolává správní rada. Pokud se mé působení ve VZP rozhodne ukončit, tak se tomu samozřejmě podřídím,“ uvedl.

O jeho výměně se totiž nehovoří poprvé. Členové hnutí ANO na Kabátka cílí dlouhodobě. Jako důvod uvádějí, že se podílel na předražených nákupech do českých nemocnic, které pořádalo ministerstvo zdravotnictví ještě za exministra Tomáše Julínka a jeho náměstka Marka Šnajdra (oba ODS).

Zdeněk Kabátek totiž tehdy na ministerstvu seděl. A pod palcem měl právě fakultní nemocnice a jejich nákupy. Audit ministerstva financí (tehdy v čele s Babišem) přitom před třemi lety odhalil, že až čtvrtina z nich byla předražená.

PŘEDRAŽENÉ NÁKUPY A DBALÉHO ZÁPISKY

Kabátkovo jméno se navíc objevuje v zápiscích Vladimíra Dbalého – stíhaného exředitele Nemocnice Na Homolce. Kabátek se podle nich měl s Dbalým pravidelně stýkat a hovořit o detailech tendrů, které vyšetřovala protikorupční policie.

V některých zakázkách se měl dokonce sám angažovat. „Pana Kabátka proto považuji za představitele éry českého zdravotnictví, která je protkaná korupcí a úplatky,“ kritizoval současného ředitele VZP šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Kabátka se mu ale nikdy odvolat nepodařilo – hnutí ANO na to doposud nemělo ve správní radě pojišťovny dostatečnou sílu. Po posledních sněmovních volbách už ji ale má. Strana jí dosáhla díky tomu, že sestavila jednobarevnou vládu a směla si do rady nominovat deset svých členů. Dalších osm radních pak ANO získalo podle síly stran ve sněmovně. Celkem tak má v orgánech, které o řediteli rozhodují, osmnáct z celkových třiceti členů.