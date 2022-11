V povědomí lidí se také usadila představa, že všech 27 popravovaných bylo sťato. Ve skutečnosti však byla hlava useknuta na popravišti jen některým z nich. Konkrétně šlo o deset osob šlechtického stavu, z toho tři pány, tedy Jáchyma Ondřeje Šlika, Václava z Budova a Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic), sedm rytířů (Kašpara Kaplíře ze Sulevic, Prokopa Dvořeckého, Fridricha z Bílé, Jindřicha Ottu z Losu, Viléma Konecchlumského, Bohuslava z Michalovic a Diviše Černína z Chudenic), a dále o dva měšťany, a sice právníka Jiřího Hauenschilda z Fürstenfeldu a lékaře a univerzitního rektora Jana Jesenského.

Bohuslavu z Michalovic byla navíc uťata pravá ruka a Janu Jesenskému vytržen jazyk, Jesenského tělo bylo poté ještě rozčtvrceno. Nejostřejšího trestu se mu dostalo proto, že coby diplomat ve službách českých stavů na uherském sněmu v Prešpurku přemlouval Uhry, aby se odklonili od císaře, a dále proto, že obhajoval právo lidu svrhnout panovníka, pokud ten nejedná v jeho zájmu.

Zbývajících patnáct měšťanů bylo dílem oběšeno buď na břevně vystrčeném z okna v patře staroměstské radnice, nebo na šibenici, jež stála asi třicet až čtyřicet kroků od pódia směrem k dnešní Pařížské ulici, dílem zřejmě ještě sťato (Dačický z Heslova zmiňuje například jméno prvního městského konšela Jana Šultyse z Kutné Hory, jehož uťatá hlava byla po popravě vystavena v tomto městě na Kolínské bráně).

Ponuré divadlo začalo na Staroměstském náměstí v pět ráno a popravovalo se do deseti. Exekuci přihlížely tisíce lidí, jež od popravčího lešení oddělovaly kordony císařských vojáků pod velením Albrechta z Valdštejna.

Hlavy dvanácti největších provinilců měly být na příkaz císaře Ferdinanda II. veřejně vystaveny na Staroměstské mostecké věži. Kat je tam vynesl hned odpoledne po exekuci ve dvou dřevěných putnách a pak je jednu po druhé vystrčil z horního ochozu nabodnuté na dlouhých železných prutech v drátěných koších. Šest jich nechal trčet na staroměstské straně věže směrem do Jezuitské, dnešní Karlovy ulice, šest nad most směrem k Menšímu Městu pražskému, tedy k dnešní Malé Straně.

Na více než deset let tak Pražanům zkrášlovala cestu přes most nechutná podívaná, opepřená několika ne právě vkusnými nehodami. Například v březnu 1622 zviklal prudký vítr železné pruty natolik, že dvě hlavy vypadly z košů a dopadly na most. Ani to císaře neobměkčilo a obě hlavy znovu putovaly zpátky na věž.

Počátkem listopadu 1631 proniklo k Praze protestantské vojsko saského polního maršála Jana Jiřího z Arnimu, jemuž se hlavní město 15. listopadu 1631 se bez boje vzdalo. Svou roli v tom hrála skutečnost, že jeho katoličtí představitelé opustili metropoli už při prvních zprávách o blížícím se vojsku a nemalá část obyčejných Pražanů se saskými protestanty sympatizovala.

S Arnimem se vrátili do Prahy také první z pobělohorských exulantů, například bývalý kazatel z kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském Samuel Martinius z Dražova. Ten začal usilovat o to, aby návrat pobělohorské emigrace zdůraznil nějaký symbolický akt - a jako nejvhodnější se jevilo právě sejmutí a důstojné pohřbení jedenácti lebek, doposud hnijících nad řekou…