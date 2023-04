PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Po stopách vraždy Otýlie Vranské

V podvečer prvního září roku 1933 se na pražském Masarykově nádraží objevil nikdy neztotožněný tmavší podsaditý muž, který nesl velký kožený kufr. Objemné zavazadlo skončilo ve vagonu osobního vlaku, který jel do Bratislavy. O něco později se podobně vyhlížející muž vynořil s dalším kufrem na Wilsonově nádraží. Tentokrát jej uložil do rychlíku do Košic. V té chvíli nikdo netušil, jak hrůzný obsah oba kufry skrývají.

Tmavší a podsaditý. To je zhruba vše, co policie zjistila o nikdy neztotožněném muži, který se pomocí dvou velkých kožených kufrů zbavoval rozřezaného těla Otýlie Vranské | Video: Jaroslav Krupka, Jakub Vítek, Jan Herzán