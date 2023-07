PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Soukromá válka

V březnu roku 1509 byl za českého krále korunován ani ne tříletý Ludvík Jagellonský, druhorozený potomek a první syn Vladislava II. Už o rok dříve se stal králem uherským. Fakt, že jeho těžce nemocný otec dokázal navzdory své vnitropolitické neschopnosti prosadit tak malé dítě na trůn, mohla ovlivnit jedna méně známá epizoda českých dějin – soukromá válka, již vedl šlechtic Jiří Kopidlanský z Kopidlna proti Pražanům.