Na co v adventu vlastně čekáme a má vánoční čas i nějaký hlubší význam? Co je to víra, proč potřebujeme odpuštění a jaké je poselství Vánoc? Nejen na tyto otázky budou dnes odpovídat v pořadu O životě zblízka , profesor, psychiatr, pedagog, spisovatel, soudní znalec v oboru psychiatrie a katolický kněz Maxmilián Kašparů.

Dárek lásku nenahradí

„Rodiče koupením drahého dárku nahrazují čas a lásku, kterou nemohli nebo neuměli svému dítěti dát během celého roku. Přitom Vánoce nejsou určené k tomu, aby lidé vykupovali obchody, zadlužovali se. Měli by spolu více mluvit, trávit spolu čas hraním, vysvětluje kněz Kašparů.

„Také zapomínáme na starší generaci a rituály. Spusta rodin se zříká své minulosti a myslí jen na budoucnost, což je v dnešní době potřebné. Ale je velmi nutné se otočit i zpět. Proto je dobré si uvědomit, že samota v době Vánoc je to nejsmutnější, co člověka může potkat. Dnešní rodiny, se už jen zřídka kdy scházejí u jednoho stolu. Nemáme čas. Chybí nám pokora a hodnoty,“ dodává kněz.

Tajemství Vánoc

Vánoce jsou tajemstvím a člověk je tajemstvím přitahován na rozdíl od tajemna. Vstupujeme do prostoru, který působí nejen na naše smysli, kdy máme spoustu jídla, spoustu dárku, ale Vánoce se také dotýkají lidského ducha a lidské duše. Tajemství je součástí víry, lásky a naděje. Tři mohutnosti, které člověk potřebuje, aby byl naplněn a žil šťastně. A toto štěstí může člověk prožívat právě na Štědrý večer, kdy je nejdelší noc, a kdy se probouzíme do nového rána, kdy bychom měli zakoušet to, co pro nás Vánoce byly.

„Tajemství Vánoc není o tom, já to nějak přežiju, prožiju, ale o tom, aby ten obsah Vánoc prošel skrze mě, skrze moji duši, skrze moje myšlení a city. To samo osobě je velké obdarování, dodává Max Kašparů, který také vypravuje, jak prožíval Vánoce jako malý kluk a proč je víra důležitá. Vrací se také k našim předkům, ateismu a smyslu života.

