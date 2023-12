PODCAST: Rebelka nebo ta s rudou rtěnkou. Nesnáším nálepky, říká farářka Kopecká

Je první farářkou, která tančila ve StarDance. Následně za to čelila nenávistným komentářům na sociálních sítích. Ve zpovědnici naslouchá cizím tajemstvím, zradám, bolesti i pocitům viny. Vydala tři knihy. Ta poslední nese název Zpověď farářky. Odevzdala do ní své niterné myšlenky a upřímným pokáním dosáhla úlevy. Kdy se rozhodla být farářkou, proč lidé lžou, jsou faráři autentičtí a jaké je poselství Vánoc? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká, která je přesvědčená o tom, že kdyby lidé víc tančili, byli by šťastnější.

Kněžství je stále vnímáno spíše jako mužská profese. K tomu stát se farářkou vedla dlouhá cesta. Studovala na gymnáziu. Neměla představu o životě ani budoucnosti. Chtěla být umělkyní, která bude obrábět kov nebo tvořit sochy.

„Celé to způsobila praxe, kterou jsme museli na teologické fakultě vykonat. Byla to povinnost, na kterou jsem se vůbec netěšila. Nedávalo mi smysl, proč bych měla zrovna já jít na nějaké praktické vyzkoušení z toho, jaké to je být farář, když farář být nechci. Ale nakonec mě okouzlilo to prostředí, ta atmosféra, a docela brzo potom jsem si uvědomila, že tohle by mohla být moje cesta. Začala jsem jako pastorační asistentka, pak jako jáhenka, no a nějakým přirozeným pokračováním bylo to, že jsem přijala kněžské svěcení,“ vzpomíná na své začátky v církvi farářka Martina Viktorie Kopecká.

Jak farářka Martina Viktorie Kopecká vzpomíná na StarDance?

Když se představila jako farářka, lidé nevěřili a kladli jí otázky. Někteří začali mít strach s ní mluvit normálně a snažili se být někým jiným. „Třeba na svatbách se stává, že lidé buď chtějí, abych seděla u jejich stolu a chtějí mi klást dotazy, anebo se naopak mé přítomnosti bojí a mají strach, že ptát se budu já. Zda-li znají bibli a jak to mají s křesťanstvím. Také se stává, že přede mnou lidé přestávají mluvit sprostě,“ usmívá se Martina Viktorie.

Rodiče ji viděli jako právničku nebo ekonomku. „Tak v tom jsem se jim „trošku pomstila“, že jsem si vybrala obor, který by oni určitě nepojmenovali jako dobrou cestu“, říká farářka.

V podcastu ještě uslyšíte, proč Martina Viktorie Kopecká lhala o svém vztahu se ženou, i to, jak na coming out reagovala církev. Co nás nejvíc tíží a proč chodíme ke zpovědi? Jak farářka tráví Vánoce i to, kdo by měl vyhrát taneční soutěž StarDance.