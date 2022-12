Bolest, která mi ovlivnila život

Lupénka se u horolezce objevila v době dospívání. Později se k ní přidala závažná a velmi bolestivá psoriatická artritida známá také jako kloubní lupénka. Honza trpěl silnými a bolestivými otoky malých kloubů na rukách, následně patách a kolenou. „To mě, musím se přiznat, hodně nebavilo. Bolelo to, ale sportu jsem se vzdát nechtěl. Takže to sportování bylo pod clonou analgetik. Jeden den jsem si vylezl s růžováčkem (ibalginem) a druhý den jsem pak nedokázal ani stisknout ruku v pěst, takže jsem to musel kombinovat a místo lezení jsem sedl třeba na kolo,“ vzpomíná zapálený sportovec.

Život s lupénkou horolezec, geodet a učitel v jednom nevnímá i přes všechny úskalí a nepřízně nijak negativně. Možností, jak s lupénkou žít a ne jen přežívat, je mnoho. Na otázku, jestli mu tato nemoc nebránila třeba v navazování vztahů, odpověděl s úsměvem: „S tím jsem neměl nikdy problém. Vždycky jsem holku ukecal, a když k tomu přidáte modré oči, bylo hotovo.“

Léčba lupénky je náročná

„Vyzkoušel jsem úplně všechno. Topické ošetření, to znamená mazání kortikoidovou mastí, fototerapie a nyní využívám (a i si to užívám) biologickou léčbu podávanou v injekcích. Jednou jsem si ji dal do termosky, aby měla stálou teplotu. Protože teploty v Nepálu se rychle mění. Během hodiny to může být až o 70 stupňů. Zatímco v noci je teplota minus 40, s příchodem sluníčka vyšplhá až k horkým čtyřicetistupňům. Tenkrát kolega o injekci nevěděl a do termosky mi před výšlapem na osmitisícovku nalil horký čaj.“

„Snažím se lidi motivovat, přednáším, dělám rozhovory. Život v horách mě naučil, že sedmdesát procent úspěchu je o tom, že opravdu chcete dosáhnout svého cíle a jste připraveni vytrpět si kvůli tomu i nějakou tu nepohodu. S nemocemi je to stejné,“ uzavírá Honza Trávníček.

