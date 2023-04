Práce je jádro naší identity. Hraje hlavní roli v životech většiny lidí. Jenže každý občas potřebujeme zvolnit. Vypnout. Nabrat sílu a doplnit energii. Možná i přemýšlet, jestli nám naše práce dává smysl, jakou máme motivaci v ní pokračovat. Kolik času jí věnujeme, co všechno nám bere ale i to, jak se k nám chová šéf.

Co jsme ochotní obětovat úspěchu? | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Přinášíme vám další podcastovou sérii Život v rovnováze. Protože pokud v rovnováze není, hrozí nám únava, vyčerpání, syndrom vyhoření, úzkosti a deprese. A vaše dlouho budovaná kariéra nabere strmý pád.

Poslechněte si první díl s názvem: Na vrcholu v pekle.

Můj dnešní host se totiž nechal pohltit velkým světem. Bezbřehou touhou ulovit kořist a pokaždé vyhrát zakázku. Intriky a manipulace mu nebyly cizí. Jenže všechno má své meze, které on často překračoval. Až spadnul na samotné dno a vyhořel. Proč tak moc toužil po dosažení úspěchu a co všechno mu byl ochotný obětovat? Nejen na tyto otázky mi bude odpovídat Karel Novotný, vyhledávaný marketingový expert, který již několik let buduje brand Vysoké školy Newton, pořádá workshopy po celém světě, a před pár lety napsal knihu Neradost.

Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy, dotazy nebo náměty můžete posílat na mail: bohumila.cihakova@denik.cz.