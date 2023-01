Společnost, rodiny ale i jednotlivci hledají cokoliv nebo kohokoliv, kdo jim dá naději, i když jen krátkodobou. Na otázky, jak moc a proč je naše společnost rozdělená a co dělat proto, aby se lidé začali více chápat, respektovat a našli vzájemnou rovnováhu, mi dnes odpovídala psycholožka Markéta Švamberk Šauerová z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a VŠTVS Palestra.

Zbavme se strachu a naslouchejme

„Víte, hodně tady působí strach. Strach, jako emoce, který má naprosto zásadní a možná až destruktivní vliv na naše racionální rozhodování. Využívání strachu pro dosažení vlastního cíle je nebezpečné, amorální a zvrhlé,“ vysvětluje psycholožka Šauerová.

Zdravá společnost není nikdy názorově jednotná. Ale zároveň, zdravá společnost tyto názorové odlišnosti dokáže akceptovat. A to naše společnost bohužel zatím neumí. Rovnováhu společnosti nenarušuje názorová neshoda, ale zneužívání lidských vlastností, jako je důvěřivost nebo soucit, využívání nevýhodného postavení některých skupin, jejichž členové jsou vůči mnoha vlivům bezbranní - etnických skupin, handicapovaných, starších lidí.

Nejvýrazněji k narušení zdravé rovnováhy v naší společnosti přispívá zneužití strachu pro dosažení vlastního prospěchu. Ohrožení základních jistot člověka a manipulace s láskou a obavami o ty nejbližší - naše děti, partnery, rodiče, s pocity ohrožení vlastní existence, vyvolání pochybností ohledně kvality života, zda nás nečeká strádání (rozvíření myšlenek na téma, zda budeme mít kde bydlet, budeme mít co jíst). To jsou velmi ožehavá témata, na něž se aktuálně cílí a vyvolaný strach se může snadno vymknout kontrole. Nakonec, důsledky podobných situací známe velmi dobře z historie. I současné poměry ukazují, že možná aktuální stav už nemáme pod kontrolou.

Netolerance k názorové odlišnosti spolu s podněcováním strachu může v lidech vyvolat pocit bezmoci, zoufalství. A zoufalí lidé nasledně dělají zoufalé věci.

Přitom společnými silami můžeme přispět ke zmírnění situace. „Připomeňme si, proč jsme rádi potkávali souseda, paní pošťačku, proč jsme rádi chodili nakupovat právě k této prodavačce. Vždyť to, zda přeje tomu či onomu kandidátovi, fandí Slavii nebo Bohemce, nebo je za práva LGBTQ+ komunity nebo proti, není z obecného hlediska vzájemného lidského soužití zásadní. Podstatné je, jestli nás hezky přivítá, ochotně obslouží, soused vypomůže, když jsme v nouzi, paní pošťačka nám řekne, co je nového ve vsi, když nemůžeme ven. To jsou ty skutečné důležité lidské hodnoty.

A pokud nás ruší názorová odlišnost, zajímejme se o názor těch druhých, naslouchejme jim, hledejme odpovědi na otázky, proč ti druzí to mají nastavené jinak? Čím to může být, kde jsou ty pravé příčiny? Orientujme se na argumenty a opusťme obecná klišé. Máme jedinečnou příležitost sami v sobě něco zlepšit, tedy přijměme tuto výzvu, aby naší společností opět mohlo rezonovat ono důležité „Ať mír dál zůstává s touto krajinou“,“ uzávírá fejetonem Markéta Švanberk Šauerová.

