Pro dětskou nebo dospívající duši je hledání vlastní sexuální identity složité a často ještě složitější je o této skutečnosti informovat rodinu a své blízké. Přinášíme vám další díl podcastu ze série Rozdělené rodiny. Tentokrát s názvem Smíření s vlastní identitou.

Jsem homosexuál, jak to říct rodičům? | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

„Mami, tati. Nepíše se mi to lehce a říct vám to do očí bohužel nedokážu. Jsem jinej. Sami to často říkáte. A ano, jsem. Jsem totiž gay. Čím tak svůj coming out, tedy přiznání. Mami, ty jsi učitelka vnímavá, empatická a možná i proto už tušíš, že je něco jinak. Jen ses na to bála zeptat, tak jako já se bál vám to říct. Táta jezdí kamionem a občas si z gayů utahuje a vysmívá se jim. Bojím se, že mě odmítnete. Ale já se nezměním. Nemohu. Jsem takový, jaký jsem. Váš Adam.“

Toto je dopis, který napsal čtrnáctiletý Adam svým rodičům. Poradili mu to na Lince bezpečí, když chtěl spáchat sebevraždu. Měl strach z vlastní identity.

Přijmout takovou informaci není vždy jednoduché. O tom, jak a proč se neobracet k této skutečnosti zády, své děti neodsuzovat a jejich identitu nezpochybňovat a přijmout se, jaký jsem, si dnes budeme povídat s psycholožkou Markétou Švamberk Šauerovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vysoké školy Palestra.

