PODCAST: Střepem jí pořezal vagínu. Pachatel dostal jen podmínku, říká Hrdá

Jsem oběť. Stejně mi nikdo neuvěří. Bojím se. Bude to slovo proti slovu. Pak ho pustí a kdo ví, co se stane. Můžu si za to sama. Uvěří mi? To jsou otázky, které si pokládá oběť. Otázky, které oběť odradí trestný čin oznámit.