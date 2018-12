Podezření na MERS: Z Ostravy do Prahy převezli nakažlivého pacienta

Nemocnice Na Bulovce přijala na infekční oddělení ve středu vysoce nakažlivého pacienta, jehož z Ostravy transportovala speciální sanitka. U muže, který se podle médií vrátil z Blízkého východu, existuje podezření na smrtelně nebezpečnou chorobu MERS, kterou navíc může nakazit ostatní.

O případu jako první informoval server Blesk.cz, který tvrdí, že by se mohlo jednat o Blízkovýchodní respirační syndrom, známý pod anglickou zkratkou MERS. Virové respirační onemocnění je vysoce nakažlivé. Obdobná nákaza je známá pod zkratkou SARS - syndrom náhlého selhání dýchání.

Jeho výskyt byl poprvé hlášen 16. listopadu 2002 z čínské provincie Kuang-tung, tehdy zabil skoro tisícovku lidí po celém světě a způsobil u lidí paniku. Mají se bát nyní Češi?

Kontakt s velbloudem

Mluvčí pražské nemocnice Filip Řepa potvrdil pro Novinky.cz, že pacient je ve stabilizovaném stavu, s lékaři komunikuje a podstoupil testy, které mají potvrdit či vyvrátit podezření na nákazu SARS či MERS. „Výsledky bychom měli znát během pozdějšího odpoledne,” uvedl Řepa. Podle Blesku leží pacient ve speciálním boxu pro vysoce nakažlivé pacienty na specializované klinice Bulovky.

Nebezpečné onemocnění MERS, jehož virus je příbuzný SARS, se přenáší ze zvířat na lidi. A podle iDNES.cz přišel hospitalizovaný muž do kontaktu s velbloudem. Právě to je podle primářky Kliniky infekčních, parazitních a tropických nemocí Hany Roháčové důvod, proč nechtějí lékaři nic podcenit. Nikdo zatím mediální spekulace nepotvrdil ani nevyvrátil. Pravdu by měly ukázat až testy.