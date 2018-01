Podle Blesku se Drahošová setkala se soudcem Veselým, ten ale neexistuje

Nejvyšší správní soud (NSS) se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, které server Blesk.cz uvedl ve svém článku o prezidentském kandidátovi Jiřímu Drahošovi a jeho manželce Evě Drahošové. Bulvární list napsal, že se Drahošová setkala se soudcem NSS Miloslavem Veselým, nebyla to však podle soudu pravda, jelikož žádný takový člověk neexistuje.

V článku zveřejněném na www.blesk.cz dne 19.1. 2018 ve 14:20 hodin nazvaném „Drahošová se uřekla: V ČT nám fandí, ale nesmí to říct. Co na to televize?“, se manželka prezidentského kandidáta Drahošová měla setkat během své čtvrteční návštěvy Pardubic "s exposlanecem a nynějším soudcem NSS Miloslavem Veselým".

Blesk napsal: „který se svými sympatiemi k Drahošovi netajil.“ V článku je údajný soudce NSS Veselý zmiňován několikrát.

Soudce uvedeného jména na Nejvyšším správním soudu neexistuje. Soudcem NSS je pouze JUDr. Miloslav Výborný, který se ale žádného takového setkání nezúčastnil. Uvedl to NSS v tiskové zprávě.

Blesk zmínku o této osobě v online článku později smazal.