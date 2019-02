Vyplynulo to z vyjádření soudní znalkyně Miloslavy Pošvářové. Při hlavním líčení u Okresního soudu v Novém Jičíně poukázala i na další pochybení, například v komunikaci mezi firmami, nedostatečné zkušenosti projektanta či na špatně zvolenou technologii pro manipulaci s mostovkou. Neštěstí nepřežilo osm lidí, další desítky utrpěly zranění.

"Stavební dozor nevykonával činnost tak, jak měl," řekla. "Nebyl nikdo, kdo by kontroloval dodržování bezpečnostních předpisů. Projektant neměl s takovou rekonstrukcí zkušenosti. Věnoval se novostavbám. Tento most byl v provozu 50 let a měl své problémy," dodala.

Řekla, že se na stavbě nedodržovaly předepsané normy a chyby se hromadily. "V každé fázi se mohly práce zastavit, pochybení napravit. To se ale nikdy nestalo. Riziko gradovalo, až most spadl," uvedla dnes před soudem, který se železničním neštěstím zabývá už podruhé.

První rozsudek zprostil obžaloby všech deset obžalovaných. Krajský soud v Ostravě ho loni zrušil a nařídil nové projednání.

Při něm soud znovu vyslechne všechny soudní znalce. Dnes vypovídala znalkyně v oboru stavebnictví Pošvářová. Uvedla, že chyby jdou na vrub investora stavby, kterým byl Moravskoslezský kraj, stavební dozor i technický dozor. "Měly se na stavbě podílet a pokud to nedělaly, je to jejich pochybení," řekla. Podle ní selhal i drážní dozor, který kontroloval práci nad tratí. "Bezpečnostní hlídky nebyly schopny nehodě zabránit," řekla.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Státní zástupce obžaloval deset lidí z obecného ohrožení. Byli mezi nimi manažeři, pracovníci stavebních firem, živnostník či jeden úředník. Novojičínský okresní soud ale zprostil viny všech deset obžalovaných, protože se podle něj nepodařilo prokázat, že by za pád mostu mohli právě oni. Státní zástupce se proti tomu odvolal. Krajský soud v Ostravě projednal odvolání koncem loňského září. Původní rozsudek zrušil, a proto se kauza vrátila do Nového Jičína.

Vzpomínka z roku 2008 na vlakové neštěstí ve Studénce: