Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) by nechtěl rušit možnost uložit za znásilnění podmíněný trest. V diskusním pořadu televize CNN Prima News Partie Terezie Tománkové dodal, že je třeba hledět na to, kdy takové tresty soudy ukládají. Poukázal na to, že existují různé intenzity a druhy znásilnění. Ministerstvo by podle Blažka chtělo zavést povinné školení soudců.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek | Foto: Petr Hloušek / Právo / Profimedia

V posledních dnech vyvolal silnou kritiku veřejnosti případ opakovaného znásilnění dívky otčímem, za které pachatel dostal u odvolacího soudu podmíněný trest. Ministerstvo se případem zabývá, podle Blažka musí nejprve nastudovat spis.

„Nechtěl bych rušit podmínku za znásilnění, ať to vypadá jakkoliv. Ale, a to musíme všichni kontrolovat a hledět na to, jakým způsobem soudy ukládají ty podmínky, a musíme o tom vést veřejnou diskusi, jestli u nás ty podmínky ukládají tehdy, kdy je ukládat mají,“ řekl Blažek.

Česko před nedávnem pohořšil případ udělení podmínky za dvouleté znásilňování dívky otčímem:

Kdyby nedala impuls, nestalo by se to, zdůvodnil soud podmínku za znásilnění

Volání, aby nebylo možné uložit za znásilnění podmíněný trest, není podle Blažka správné. „Není znásilnění jako znásilnění, je různá intenzita a jsou různé formy znásilnění,“ řekl. Jako příklad uvedl hromadné znásilnění, což je podle něj věc, která je podle něj úplně neobhajitelná.

Podle poslankyně Taťány Malé (ANO) je potřeba, aby soudci měli takzvané měkké dovednosti a uměli se vcítit do oběti, aby věděli, jakým způsobem by mohli oběti způsobit druhotné trauma. S tím by podle ní měla pomoci školení ale i změna definice znásilnění v novele trestního zákoníku, která by měla podle ní s ukládáním podmínek pomoci.

Za znásilnění bylo od roku 2016 odsouzeno přes šest stovek lidí. Podmíněným trestem skončila polovina případů:

Tresty za znásilnění v Česku? Podmínku dostala od roku 2016 polovina odsouzených

Nová definice znásilnění, kterou v prosinci schválila vláda, nahrazuje koncept silou vynuceného pohlavního styku konceptem pohlavního styku nesouhlasného. Úprava zavádí i pravidlo, že sexuální praktiky s dítětem do 12 let budou vždy znásilněním či sexuálním útokem, nikoliv mírněji trestným pohlavním zneužitím.

Ministerstvo spravedlnosti by chtělo zavést povinné vzdělávání soudců. „Tu ambici máme, ale musíme to udělat tak, aby nám to nezrušil Ústavní soud, že zasahujeme do nezávislosti soudců,“ řekl Blažek. Připomněl, že spousta soudců se školení účastní, ačkoliv nejsou povinná. Podle Malé by měl stát soudce ke školení motivovat.