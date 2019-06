Návrhem ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana by se mělo podle předkladatele návrhu senátora Václava Lásky (Senátor 21) plénum horní komory zabývat tak, aby ji Sněmovna dostala po prázdninách. Pod návrh k dnešku Láska získal 30 podpisů zákonodárců, což stačí k tomu, aby se předlohou zabýval Senát. Ústavní soud může žalobu dostat k posouzení až poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a souhlasí s ní také tři pětiny všech poslanců.

"Žaloba se stává širokou záležitostí širokého spektra senátorů a senátorek a je třeba ji brát vážně," řekl dnes Láska na tiskové konferenci. Zdůraznil, že Senát je jediná instituce, která může žalobu na prezidenta podat. "Pokud by mlčel, znamenalo by to, že jeho jednání je v pořádku, že je legitimní," míní iniciátor návrhu.