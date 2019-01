Komunikace prezidenta Miloše Zemana a Vratislava Mynáře s Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem neohrozila nezávislost těchto institucí. Uvedl to Sněmovní podvýbor pro justici. Ten však soudcům doporučil, aby podobné snahy o ovlivnění jejich činnosti hlásili předsedům svých soudů. Výkonná moc se má takových snah zdržet. Informoval o tom server iRozhlas.cz.

Předseda podvýboru Pavel Blažek (ODS) svolal schůzi "s ohledem na závažná vyjádření některých představitelů justice" již minulý týden. Při této příležitosti pozval prezidentova kancléře Vratislava Mynáře a soudce Josefa Baxu a Vojtěcha Šimíčka.

Podvýbor nakonec rozhodl, že nezávislost soudů počínání Zemana a Mynáře neohrozilo. Doporučil jim však, aby se této činnosti zdrželi.

„Podvýbor doporučuje, aby se na příště výkonná moc zdržela jakékoliv činnosti, která by mohla vést k závěru, že dochází k ovlivňování rozhodování soudců v konkrétních živých kauzách, kde moc výkonná vystupuje jako strana sporu s výjimkou zákonem předvídaných postupů,“ cituje Radiožurnál Blažka.

O tom, že kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal nedávno týdeník Respekt. Baxa pak v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách.

Výměnný obchod?

Podle Baxy připomínaly někdejší výroky prezidenta Miloše Zemana výměnný obchod. Šlo o to, jak by měl soud rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory, Baxovi za to měl být nabízen post předsedy Ústavního soudu. Kancléř Vratislav Mynář toto tvrzení odmítá.

Podle Zemana nejsou podobná doporučení ovlivňováním soudců, ale vyjádřením názoru. Soudci by podle něj neměli žít v izolaci od lidí.

K ovlivňování soudců Hradem se také v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál vyjádřil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Podle něj bylo "nepochybně nepřípustné", že pracovník prezidentské kanceláře kontaktoval soudce a snažil se mu "vsugerovat nebo jiným způsobem nastiňovat představu, jak má být rozhodnuto".