Pohledem Stanislava Šulce: ČSSD rozradostnila Česko

ČSSD vytvoří vládu s hnutím ANO. Ve stranickém referendu bylo pro koaliční spolupráci 58,53 procenta hlasujících. Proti se jich vyslovilo 40,20 procenta. Do hlasování se zapojilo 11 404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů. Sociální demokracie by měla podle dohody s ANO obsadit ve vládě pět ministerských křesel. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl v neděli představit prezidentovi Miloši Zemanovi jména všech navrhovaných ministrů.