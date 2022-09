Sbohem, královno. Desetitisíce lidí v Londýně chtějí spatřit rakev s Alžbětou

Podle serveru Politico budou mít zahraniční státníci možnost poklonit se rakvi s královnou v budově parlamentu, kam ve středu z Buckinghamského paláce dorazila rakev s ostatky Alžběty II. v čele smutečního průvodu. Po pohřbu bude státníky hostit ministr zahraničí James Cleverly.

Alžběta II., která stála v čele britské monarchie 70 let a byla současně nejvyšší představitelkou anglikánské církve, zemřela na zámku Balmoral ve Skotsku ve věku 96 let. Po její smrti se do čela monarchie a britského Společenství postavil její nejstarší syn princ Charles, který se stal králem Karlem III.