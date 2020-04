Od vedení firmy dostal striktní pokyny, jak se zařídit. „Dezinfekce, zakrytí rukou, rouška, ochranný oblek. Prostě co nejvíc se chránit,“ vylíčil Jirásek. Upravuje se tak nejen na výjezdy za zemřelými do celého regionu, ale také při pohřbech v obřadní síni.

Opatrnost pohřebáků při manipulaci s tělem je rozhodně na místě. Vir nejen že poměrně dlouho ulpívá na různých materiálech včetně lidského těla. Šíří se i kapénkovou infekcí, koronavirus může zřízenci předat i zesnulý. „Manipulace s tělem probíhá tak, že jeden chlap chytne tělo v podpaží, druhý za koleny. A ve chvíli, kdy ho nadzvednou, dojde k stlačení hrudního koše a kapénky vylétají,“ potvrdil jednatel Aurigy Přemysl Šulík.

Na pohřbech se teď schází o něco méně lidí než dříve. „Bývá tam třeba jen pět, deset lidí, většinou drží rozestupy, neobjímají se, neprobíhá ani kondolence, všechno je to opatrnější,“ přiblížil Jirásek. Na obřadech jsou všichni v rouškách včetně smutečního řečníka, který nekondoluje pozůstalým. S vyloženě smutečními černými rouškami prý lidé nechodí. Pokud by někdo roušku náhodou neměl, pohřební služba má v záloze jednorázové i pro pozůstalé.

Přes všechny vnější změny se koronavirus Michala Jiráska psychicky při jeho práci zatím nedotkl. „Nepřipouštím si to, snažím se na to nemyslet, snažím se prostě chránit, jak to jde. Jsem optimista. Také moje rodina je v klidu,“ uvedl. S víc než běžně labilními pozůstalými se od vypuknutí koronavirové krize zatím nesetkal. „Spíš když volají, řeknou, že zemřelý Covid-19 na 99,9 procenta neměl, že šlo o selhání srdce nebo jiné úmrtí,“ dodal pracovník pohřební služby.

Mimořádná hygienická opatření

V obřadních síních Aurigy, která působí v celém litoměřickém regionu, podnikají rázné kroky proti rozšíření infekce. Mimořádná hygienická opatření firmě ulehčuje, že se běžně věnuje balzamaci. Mají tu tak nejen dost roušek, ale i dezinfekce či ochranných obleků. A také mobilní germicidní lampy, kterými mezi pohřby osvětlují obřadní síně. Používají je i na pohřební auta.

Kvůli zabránění tomu, aby přibývalo nových nakažených, není vhodné dělat větší pohřby. „Ale stejně tady na severu Čech nebývají pohřby s velkým počtem účastníků. To možná někde na Moravě, kde se schází celá dědina,“ řekl Šulík. „Doporučujeme pohřby jen v rodinném kruhu,“ dodala druhá jednatelka Aurigy Helena Vyskočilová.

Od vypuknutí koronavirové krize aspoň v litoměřické Aurize zatím neregistrují, že by lidé na pohřbech výrazně šetřili. Rakví tu mají dostatek. Kdo z konkurence se jimi včas nevybavil, může mít problém. Pro dodavatele rakví totiž často pracují i řemeslníci ze zahraničí, kteří z Česka odjeli.