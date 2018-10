Pohřební turistika. Nebožtíky vozí stovky kilometrů daleko

Téměř 250 kilometrů. Takovou vzdálenost urazí nebožtíci z Varnsdorfu, které chtějí jejich příbuzní nechat zpopelnit v krematoriu. Tamní městské služby totiž zesnulé nepřevážejí do 70 kilometrů vzdáleného Ústí nad Labem, kde krematorium funguje, ale až do jihočeského Tábora. Zákon o pohřebnictví vzdálenosti převozů zesnulých nelimituje.

„Valná většina pohřebních služeb z Ústeckého kraje, z Děčína, Rumburku, Litoměřic nebo České Kamenice, které byly do Ústí zvyklé jezdit, tak s mým nástupem jakožto nového nájemce, přestala a převáží zesnulé do krematoria za Chomutov nebo jako Varnsdorf do Tábora,“ řekl současný nájemce krematoria na ústeckém Střekově Jiří Šauer.

Podle vedoucího městské pohřební služby ve Varnsdorfu a zastupitele Luboše Fundy za tím stojí finance. „Ušetříme na autech, protože firma si pro zesnulé jezdí. Teď dostaneme určitě nabídku z krematoria z Liberce, takže zjistíme, jestli to bude výhodnější,“ reagoval Funda s tím, že varianta Tábora byla pro město rovněž jistější. „V Ústí byly dohady a nebyla tam záruka, že to dopadne dobře,“ podotkl Funda.

Narážel tím na dlouholeté spory mezi Šauerem a bývalým nájemcem střekovského krematoria Antonínem Cíchou. Ten nechal při předání krematoria začátkem roku kvůli sporu o vlastnictví kremační pec zapečetit, Šauer ji po dvou týdnech zprovoznil. Zda pec patří Cíchovi, nebo městu, rozhodne soud.

Zákon o pohřebnictví vzdálenosti převozů zesnulých nelimituje. „Nevymezuje ani nejbližší místo pohřbení, tedy krematorium jako takové. Tato rozhodnutí jsou plně v kompetenci rodiny,“ popsala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

Z etického hlediska jsou stovky kilometrů dlouhé transporty nebožtíků podle starosty Varnsdorfu Stanislava Horáčka v pořádku. „Stěžoval si na to někdo? Nikdo. Nevím, jaký na to mám mít názor. Městské služby musí vykazovat nějaké hospodářské výsledky, jsou řízení ředitelem, jednatelem a já jim do toho jako starosta nezasahuji. Je to firma jako každá jiná,“ uvedl starosta.

Ústecké krematorium v současnosti zpopelní zhruba 80 až 90 zesnulých měsíčně. „Oproti předchozímu období do loňského prosince je to pokles o 75 až 80 %. K bývalému nájemci jezdí pohřební služby a provádějí u něj deponii zesnulých. Nesmířil se s tím, že jsem zvítězil ve výběrovém řízení a snaží se mi dělat komplikace,“ nechal se slyšet Šauer. Jeho slova Antonín Cícha, který nyní provozuje pohřební službu, odmítá.

„Nic jsem neorganizoval. Pronajal jsem u sebe v budově chladicí zařízení krematoriu v Hrušovanech, které si následně sjednalo smlouvy s pohřebními službami,“ opáčil Cícha. Obřady si u Šauera podle svých slov běžně objednává.

„Následně si ale tělo vezmeme zpátky a přijedou si pro něj z Hrušovan. Nepálím u něj kvůli osobním vztahům z minulosti, nicméně když zákazník přijde a bude trvat na zpopelnění v Ústí, tak to udělám,“ dodal Cícha.

Ceny služeb Za pohřeb bez obřadu zaplatíte v Ústeckém kraji zhruba 10 a více tisíc korun. Částka zahrnuje převzetí do krematoria, zpopelnění a úřední urnu. Vybrané úkony: žeh dospělý 4 050 korun, exhumace 3 730 korun, kremační rakev bezobřadní 2 082 korun, rakev KAŠTAN celodřevěná 5 171 korun. Ceník: web MS Varnsdorf