Co vše nabízejí jednotlivé pojišťovny: Jaké jsou benefity, příspěvky na prevenci

Pojišťovna přispívá tři tisíce korun na komplexní onkologickou prohlídku. Pět set korun na sonograf, mamograf nebo na vyšetření kožních znamének dermatoskopem. Diabetici mohou získat tři tisíce korun na odbornou přístrojovou pedikúru, případně ošetření sestrou. Tři tisíce korun lze získat také na nákup dezinfekce, speciálních gelů nebo krémů, glukometru, testovacích proužků či inzulínových per.

Ke klasickým příspěvkům na vyšetření přidala pojišťovna dva motivační benefity. Při absolvování jednoho ze screeningových vyšetření v uplynulých dvou letech mohou klienti čerpat tisíc korun na saunu, masáž, jógu či koupele. A také pět set korun na dentální hygienu, pokud v posledních dvou letech byli na preventivní prohlídce u praktického lékaře.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Když klient absolvuje vyšetření, získá 250 korun, které může využít třeba na ambulantní rehabilitaci. Pojišťovna příspívá též až patnáct set korun dětem a pět set korun dospělým na prevenci různých civilizačních onemocnění. Všem kupříkladu na prevenci nadváhy a obezity, dospělým od devatenácti let na prevenci cukrovky, osteoporózy, kardiovaskulárních onemocnění, poruch statiky nohou, vyšetření zrakových funkcí, na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem či pro ženy na genetické vyšetření při užívání hormonální substituce.

Zdravotní pojišťovna Škoda

Pojištěnci mohou vybírat z asi čtyřiceti programů. Maminky mohou čerpat například pět set korun na pohybové aktivity, vitamíny či masáže. Lidé trpící celiakií nebo fenylketonurií až pět tisíc korun na dietu. Na dentální hygienu pojišťovna poskytuje sedm set korun pro děti a dvě stě pro dospělé. Na péči o duševní rovnováhu mohou klienti dostat až dva tisíce korun, na nutriční poradenství až tisíc korun.

Získat mohou i příspěvek na péči o zrak – například osm set korun na vyšetření přístrojem OCT, HRT a Pentacan či dvě stě korun na vyšetření přístrojem Plusoptix. Diabetikům do osmnácti let pojišťovna nabízí až pět tisíc korun na úhradu pomůcek a na dietu nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

RBP, zdravotní pojišťovna

Pojištěnci od sedmi let věku mají možnost čerpat dva a půl tisíce korun (nad standardní limit tisíc korun) na podporu duševního zdraví. Lidé od devatenácti let mohou získat příspěvek tři tisíce korun na komplexní onkologickou preventivní prohlídku. Velký zájem je o příspěvek sedm set korun na saunu.

V rámci programu Geny213-plánované těhotenství pojišťovna nabízí až čtyři tisíce korun k odhalení dědičných nemocí před plánovaným těhotenstvím – pro ženy od devatenácti do devětačtyřiceti let a pro muže do devětapadesáti let. V září pojišťovna nabídne příspěvek až deset tisíc korun dětem a mládeži do osmnácti let (s možností slučování příspěvků od rodinných příslušníků či přátel).

Oborová zdravotní pojišťovna

Klienti mohou čerpat tisíc korun (s padesátiprocentní spoluúčastí) na dentální hygienu, pět set korun na očkování proti chřipce plus tisíc korun na další očkování. V rámci programu STOP pojišťovna nabízí příspěvky na preventivní vyšetření proti nádorovým a civilizačním onemocněním – u různých typů rakoviny, nemocí a věku jsou v rozmezí od 433 do dvanácti set korun.

Pojišťovna nabízí také až deset tisíc korun na dioptrické brýle či kontaktní čočky a stejnou částku na pomůcky pro diabetiky. Díky aplikaci Vitakrata mají pojištěnci možnost nepřetržitých konzultací s lékaři. Na základě karty lze mít i přehled vykázané zdravotní péče.

Česká průmyslová zdravotní poijšťovna

Klienti mohou čerpat dva tisíce korun na preventivní programy podporující zdravý životní styl. Dětem do sedmnácti let pojišťovna přispívá patnáct set korun – z toho například tisíc korun na rovnátka či pět set korun na vyšetření zraku, stejnou částku na prevenci obezity nebo rakoviny kůže.

Diabetici mohou získat tisíc korun. Dospělým pojišťovna nabízí až tisíc korun, z toho polovinu lze využít na prevenci rakoviny kůže (ženy i rakoviny prsu) či vysokého krevního tlaku. Nebo tři sta korun na vyšetření zrakového nervu.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Pojišťovna přispívá z programu Zdraví až pět set korun ročně na dentální hygienu. Stejnou částku poskytuje i na doplňky stravy pro těhotné. Na vitamíny dává až tři sta korun, na očkování pro dospělé až sedm set korun, pro děti až patnáct set korun. Stejnou částku dětem poskytuje i na rovnátka.

Pojišťovna nabízí také registrované členství v BeneFit Klubu, přičemž členská karta je zdarma. Jedná se o program slev a výhod. Členové klubu mohou využít třeba deseti až patnácti procentních slev na různý sortiment na eshop.mojelekarna.cz.

Otázky a odpovědi

Jaké benefity firmy nabízejí?

Tereza Knířová, Sodexo Benefity: V poslední době čím dál víc benefity pro volný čas, za které lze pořídit celou řadu produktů a služeb. Každý zaměstnanec si tak najde to svoje, ať už si chce jít zasportovat, nechat si sestavit jídelníček, zaplatit nadstandardní lékařské ošetření, relaxovat nebo využít služby psychologa a věnovat se svému duševní zdraví. Pandemie covidu zvedla mezi zaměstnanci zájem o sick days (krátkodobé volno v případě nemoci) či dorovnání platu v nemoci. Nyní je i větší poptávka po psychoterapii, kterou lze absolvovat i online a hradit ji z benefitů.

Jaké preventivní kontroly a screeningy doporučujete absolvovat?

Pavel Šnajdr, zdravotnický ředitel kliniky Health Plus: Docházet jednou za dva roky na preventivní prohlídku k praktickému lékaři. Její součástí je nejen měření krevního tlaku, ale také laboratorní stanovení krevního cukru a v předepsaných intervalech i měření EKG. Dle zjištěného zdravotního stavu pacienta může lékař indikovat další specializovaná vyšetření, například ECHO, sonografické vyšetření břicha či vyšetření specialistou, třeba urologem. Pro ženy je důležité jednou za rok docházet na preventivní prohlídky ke gynekologovi. Stejně tak je dobré nezapomínat na pravidelné vyšetření u stomatologa jednou nebo i dvakrát ročně. Od určitého věku začínají i specifické screeningové programy. Těmi nejdůležitějšími jsou mamografie (od 45 let), vyšetření tlustého střeva a konečníku (od 50 let). Nově nyní začal i screening karcinomu plic u silných kuřáků (pro lidi ve věku 55 až 74 let). Do prevence patří také aktualizace očkování, které je ve stále větším rozsahu u vyšších věkových skupin hrazeno ze zdravotního pojištění (chřipka, pneumokok, klíšťová encefalitida).

Spolupodílíte se na vývoji Aireen, tedy umělé inteligenci pro záchyt patologií sítnice: diabetické retinopatii a degenerace makuly. Co k ní můžete říci?

Adam Janek, ředitel Očního centra Praha: I s naší pomocí se podařilo prosadit úhradu tohoto screeningového nástroje ze zdravotního pojištění pro diabetology. Rádi bychom, aby se tato screeningová metoda zařadila do úhrad rovněž u praktických lékařů, kteří by mohli Aireen jako screeningový nástroj používat u vybraných pacientů a případným záchytem urychlit léčbu pacienta a finanční prostředky celému systému. Praktické lékaře a diabetology považujeme kromě oftalmologů za stěžejní specialisty, kteří by měli Aireen využívat.

Výběr z aplikací



Preventivka – loono.cz/mobilni-aplikace

Mobilní aplikace, kterou si zájemci mohou bezplatně stáhnout. Dostupná je pro iOS i Android. Najdou tam informace, na jaké preventivní prohlídky mají chodit, hlídá i termíny. Lze tam přidat i další prohlídky u specialistů. Každý měsíc připomíná samovyšetření prsou, varlat i kůže a nabízí podrobné návody. Vyhledává specialisty v okolí uživatele. Spustili ji mladí lékaři a studenti medicíny sdružení v neziskové organiazci Loono.



Glucly – glucly.cz

Mobilní aplikace pro cukrovkáře, kteří si ji mohou v češtině či angličtině zdarma stáhnout v App Store či Google Play. Díky ní si lze do mobilu zaznamenávat hladiny cukru v krvi i údaje týkající se léků, sportovních aktivit či hmotnosti. Výstupy pak člověk může sdílet se svým lékařem. Vyvinul ji cukrovkář Pavel Buben, který s ní před pěti lety zvítězil v soutěži T-Mobile Rozjezdy.



Meddi – meddi.com/cz/get-application

Aplikace na měření krevního tlaku za využití mobilního telefonu a jeho kamery. Zdarma je ke stažení v AppStore nebo na Google. Pomocí funkce BioScan trvá měření minutu, stačí na sebe namířit fotoaparát chytrého telefonu, technologie analyzuje videoobraz obličeje. Naměřená data jsou ihned vyhodnocena a zobrazena v přehledné grafice. Zakladatelem je ředitel telemedicínského projektu Meddi Jiří Pecina.