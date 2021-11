Jen v loňském roce putovalo nazpět mezi klienty celkově přes 600 milionů korun. V drtivé většině šlo o drobné korunové částky, což nejenom vypadá na složence směšně, ale pro pojišťovny je to i nehospodárné. I proto vyzývají klienty k nahlášení čísla svých bankovních účtů, aby se peníze vrátily rychle a spolehlivě.

Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR loni vyplácela doplatky za léky téměř 85 tisícům klientům. Necelé polovině klientů měla být vyplacená částka do 50 korun, další třetině nejvíce deset. K téměř deseti tisícům lidí se navíc peníze vůbec nedostaly. Tisíce klientů totiž má v databázi uvedenou pouze adresu bez jakýchkoliv jiných detailů, chybí i telefonní spojení. Pokud už klienti u svého profilu mají uvedené telefonní číslo, v drtivé většině případů se jedná o nefunkční pevnou linku. Někdy je špatná i adresa a pro pojišťovnu začíná detektivní práce.

„Snažíme se klienty oslovit, je to ale složité. Bohužel u řady pojištěnců lze z náhledu do vykázané péče dovodit, že jsou umístěni v některém sociálním zařízení, na LDN a podobně. Vyskytují se i případy, kdy mají jako místo pobytu nahlášenou adresu obecního úřadu, což je situace, která velmi komplikuje komunikaci nejen v agendě vratek nadlimitních doplatků,“ upozorňuje ředitelka obchodně-organizačního úseku pojišťovny ministerstva vnitra Denisa Kalousková. Posílání peněz složenkou stojí pojišťovnu nemalé peníze. Jen v minulém roce za to zaplatila České poště cirka šest milionů korun. „A to v případě počítání 35 korun za složenku. Cena se jinak pohybuje od zmíněné sumy až po 47 korun. Záleží na výši posílané částky,“ dodává Kalousková.

Problém se jednokorunovými složenkami potvrzuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ta odeslala v loňském roce přes jeden milion vratek v celkové výši 556 milionů korun. Přeplatek s částkou do deseti korun pak mířil k 7,5 tisícům klientů. I největší tuzemská pojišťovna se potýká se neaktuálními kontaktními údaji svých pojištěnců. „Všechny tyto případy se po vyúčtování předávají na call centrum, které se snaží klienty dohledat a kontaktovat,“ popisuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Se zasíláním extrémně nízkých přeplatků složenkou s úsměvnou částkou jedné koruny, by ale měl být brzy konec. Od ledna začne platit novela zákona, která zasílání vratek od pojišťoven upravuje. Nově budou moci pojišťovny poslat klientovi peníze až v momentě, kdy součet přeplatků nad zákonem stanovený limit překročí hranici 200 korun. Pojišťovnám díky novele tak ubude počet plateb. Přeplatky, které se nedaří pojišťovnám prokazatelně doručit, jsou evidovány do doby promlčení – ta je stanovena na tři roky. Poté jsou účetně odepsány.

Kdy vám vrátí přeplatek



Pokud lidé překročí v doplatcích za léky na recept zákonem stanovený limit, pak jim přeplatek vrací zdravotní pojišťovny zcela automaticky – není potřeba nikde žádat. A to vždy nejpozději do 60 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. Do limitu se ale započítávají pouze doplatky na nejlevnější léky mající stejný účinek. V praxi to znamená, že pokud je potřeba na nejlevnější lék doplatit 100 korun, a na trhu je další lék se stejným účinkem jen s vyšším doplatkem, do limitu se počítá i tak jen stokoruna.



Výše maximálních ročních doplatků za léky na předpis:

- U osob od 19 do 64 let činí roční limit 5 tisíc korun.

- Děti do 18 let a lidé nad 65 let mají limit 1 000 korun.

- U seniorů starších 70 let (včetně) a invalidů 3 .stupně je limit 500 korun.