Policejní akce Speed Marathon: Muži zákona zjistili téměř 3300 přestupků

Řidič sk. C Řidič sk. C. na solo vůz s plachtou. Firma MB Autodoprava s.r.o. přijme zaměstnance na - solo nákladní vůz s plachtou 12t. Jedná se o denní přepravy po ČR. Každý den návrat domů. Práce Po-Pá. Víkendy volné. Parkování na Praze 10-Michle u Baumaxu. Dobré spojení MHD. Vhodné pro zájemce z Prahy a okolí. Náborový příspěvek 20.000 Kč. Hrubý měsíční příjem 34 -40.000 Kč včetně cest. náhrad.

Doprava a logistika - Řidič/strojník 30 000 Kč

Jsme společnost zabývající se komplexními dodávkami staveb, rekonstrukcemi a přestavbami, provádíme stavby průmyslové, občanské, bytové, inženýrské, dopravní a účelové. Staráme se i o velké zakázky na klíč. Provádíme také servis plynových kotlů, solárních panelů a tepelných čerpadel značky Vaillant. Do našeho týmu hledáme řidiče/strojníka. O co se jedná? Řízení vozidla Avia a traktorbagru JBC na stavbách . Strojnická práce v místě stavby – údržba, opravy a obsluha strojů . Různorodá práce na projektech v okolí Prahy . Co byste měli splňovat? Min. vyučení v technickém oboru . ŘP skupiny C . Strojní průkaz . Praxe s řízením kolového traktorbagru . Co Vám můžeme nabídnou? Pracovní smlouvu na dobu neurčitou . Plat 30.000 Kč . Zajištění ubytování pro mimopražské pracovníky . Práci na stavbách v Praze a okolí – dopravu zajistíme . Zázemí a jistotu stabilní firmy . Stálý a zkušený pracovní kolektiv . Jednosměnný provoz . 5 týdnů dovolené . Stravenky . Nástup možný ihned