Ve flotile policejních aut však hraje automobilka s okřídleným šípem ve znaku prim. „V autoparku, který má průměrné stáří šest a půl let, je právě škodovka nejvíce zastoupeným vozidlem. Máme však i vozidla Volkswagen, Ford, Hyundai, Toyota a Land Rover,“ přiblížil mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.

Metla na piráty silnic. Policii začne pomáhat ferrari, zvládne přes 300 km/h

Vozy, které si v úterý převzali v Mladé Boleslavi policisté, budou převážně sloužit na dálnicích a rychlostních komunikacích. Každý vyšel přibližně 1,5 milionu korun. „Všechny vozy jsou vybaveny kamerovým systémem. Ten dokáže sledovat provoz a případné přestupky nejenom před vozidlem, ale i za ním,“ řekl náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Kamery mimo jiné dokáží odhalit i to, zda má řidič zaplacenou dálniční známku.

Elektrická budoucnost

Úterní předávka vozů Škoda pro policii však není letos konečná. Ještě do konce letošního roku si policisté do Mladé Boleslavi přijedou pro dalších 570 automobilů. „Bude se jednat o 300 vozidel Scala v policejním provedení a s vyvýšeným podvozkem a také o 270 modelů Kodiaq,“ doplnil informace policejní mluvčí. Celkově chce policejní prezídium letos i v příštím roce utratit za modernizaci vozového parku vždy kolem miliardy ročně.

Součástí policejního vozového parku, který nyní čítá přes 12 tisíc automobilů, jsou v menší míře i elektromobily, a to převážně od automobilky Hyundai. Ta má mezi 132 vozy hned 130 automobilů Ioniq. Po jednom kusu jsou pak zastoupeny vozy BMW a Renault. Do konce roku chce Policie ČR do svých garáží ještě dalších 40 elektromobilů značky Hyundai, které budou sloužit převážně v městských aglomeracích.

Policisté mají na piráty silnic novou zbraň. Jezdí až 240 kilometrů v hodině

„Nebráníme se tomu zavádět elektromobily. Ale budeme-li se bavit o dálnicích či rychlostních komunikacích, tak tam zatím budeme klást důraz na vozy se spalovacím motorem,“ nastínil budoucnost v policejních garážích Tomáš Lerch.

Máte Ferrari? A můžeme ho vidět?

Mezi všemi policejními vozy ale v poslední době vyčnívá jedno – Ferrari 428. Strážci zákona ho s velkou pompou představili na svém twitterovém účtu na konci letošního července. Od okamžiku, co se na jejich hlavy snesla kritika za příliš drahou hračku, se s ním ale moc nechlubí. Už několikrát odmítli ukázat vozidlo novinářům a ti jej zřejmě z blízka neuvidí ani v následujících měsících.

Italský supersport, který se k české policii dostal jako auto zabavené při trestné činnosti, se ale podle policie již používá ve službě. „Ferrari F 142 je již ve službě aktivně využíváno a k vidění bylo již na několika veřejných akcích spojených s dohledem nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu,“ uvedl na dotaz Deníku Moravčík. Kde přesně ovšem není jasné.

Jaká vozítka ještě letos přibudou do policejních garáží:



* 30 motocyklů BMW R 1250 RT v policejním provedení

* 4 termovizní vozidla Volkswagen Crafter

* 5 vozů BMW 540i kombi v policejním provedení s radarem pro vysokorychlostní pronásledování

* 5 vozů BMW 540i kombi civilním provedení s policejní výbavou a radarem pro vysokorychlostní pronásledování

* 8 vozů Land Rover Defender do těžkého terénu v civilním provedení s policejní výbavou pro speciální útvary policie

* 40 vozů Hyundai Kona – elektrické vozidlo v civilním provedení

* 70 vozů Hyundai i30 kombi – vozidlo v civilním provedení s policejní výbavou

* 300 vozů Škoda Scala v policejním provedení

* 270 vozů Škoda Kodiaq v civilním provedení z toho 183 ks s policejní výbavou

* automobil nákladní do 3,5 t

* automobil nákladní 5t pro převoz munice