Policejní prezident Tuhý: Zmírnění stupně ohrožení by mohlo přilákat teroristy

V Česku bude zatím nadále platit první stupeň ohrožení před terorismem. Znamená to, že je ve službě víc policistů, kteří se zaměřují na místa, kde se schází velký počet lidí. Jde třeba o nádraží, obchodní centra nebo velké kulturní akce, řekl policejní prezident Tomáš Tuhý. První stupeň v Česku platí dva roky, vyhlášen byl 22. března 2016.

Česká vláda první stupeň ohrožení před terorismem, který znamená bdělost, vyhlásila po teroristických útocích na metro a letiště v Bruselu. Čtyřstupňový varovný systém ohrožení před terorismem zavedla v lednu 2016 jako reakci na útoky v Paříži, při kterých v předchozím roce zemřelo 147 lidí.

Za poslední dva roky se v Evropě stalo několik dalších teroristických útoků i v sousedních zemích, což podle Tuhého může znamenat určitá rizika a nesmí se nic podcenit. "Jsme v roce 2018 a máme tady další útok ve Francii. Obava je, že pokud by se utlumila tato opatření, tak by to mohlo někoho inspirovat a mohlo by se něco uskutečnit," vysvětlil Tuhý důvody, proč stav bdělosti pořád trvá.

Běžná opatření jsou nyní o Velikonocích ještě posílena. V ulicích je o několik set policistů více, ve větších městech jsou vyzbrojeni dlouhými zbraněmi. Policisté se soustřeďují například na kostely či velikonoční trhy, které se konají po celé zemi.