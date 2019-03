Na Feixe a Rafaje se detektivové zaměřili "v souvislosti se snahou ovlivnit zakázku ministerstva dopravy na výběr elektronického mýtného na českých silnicích, který nyní Kapsch provozuje," napsaly Novinky.cz. Konkrétně by měli být podezřelí z přijetí úplatku, podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby, doplnil server. Podle Novinek to vyplývá z příkazu k domovní prohlídce, který zmiňuje také místopředsedkyni ÚOHS Evu Kubišovou.

„Dneska zasahujeme na více místech České republiky. Mohu potvrdit, že je to i v Brně, ale nebudeme konkretizovat přesná místa, fyzické osoby, právnické osoby,“ řekl ve čtvtek ráno Deníku mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. "Můžeme potvrdit, že dnes probíhají úkony trestního řízení ve dvou trestních věcech souběžně. V tuto chvíli je to na samém začátku a nebudeme k nim zatím podávat žádné informace," řekl dnes Šereda.

V Brně policie zasahovala právě na antimonopolním úřadu a na radnici městské části Brno-střed, ta byla celý den pro veřejnost uzavřená. Zaměstnanci ÚOHS dopoledne budovu opouštěli, nemohli používat počítače. Na místě hlídali tři ozbrojení policisté vjezd na nádvoří objektu a prověřovali každé vozidlo.

Na přítomnost vyšetřovatelů v pražském sídle společnosti Kapsch a u Feixe upozornila Česká televize. Po 07:00 přišli do budovy Diamond Point, kterou má Kapsch pronajatou, policisté v civilu, řekl ČTK zaměstnanec firmy, která v domě také sídlí. Působili podle něj nenápadně, nechtěli vyvolávat rozruch. Kapsch potvrdil, že policie pracuje v jeho sídle. Feix podle mluvčího firmy Davida Šimoníka spolupracuje s policií v prověřované trestní věci. "Nikdo nebyl obviněn, zadržen či jakkoliv omezen na pohybu," doplnil mluvčí.

Kapsch provozuje mýtný systém v Česku od roku 2007, v tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Kapsch výsledky tendru napadl, ÚOHS nejdříve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil, v záři ale platnost smlouvy potvrdil. Kapsch se obrátil na soud.

Policie u Faltýnka a Černoška

Policie dorazila dnes i k Faltýnkovi. Serveru iRozhlas.cz to potvrdil jeho advokát Josef Bartončík. Podle něj ale není z ničeho podezřelý. Policisté od něj žádá jen některé informace.

„Pokud nějaké úkony trestního řízení probíhají a ony probíhají, naprosto jistě se netýkají žádného podezření vůči panu Faltýnkovi. Ten může být maximálně být v pozici svědka,“ řekl Bartončík serveru. Připustil, že policie přišla jen pro dokumenty.

Černošek policistům vydal potřebné dokumenty, vyšetřování se netýká chodu jeho firem ani akcí, které realizuje, řekl ČTK jeho mluvčí Karel Tejkal. „Jak vyplývá ze soudního příkazu, není (Černošek) v režimu podezřelého, obviněného, ani zadrženého," dodal.

Přítomnost detektivů v sídle prostějovské společnosti TK Plus, v níž má Černošek podíl, potvrdili ČTK zdejší policisté s tím, že to není v jejich gesci. TK Plus patří mezi největší české organizátory sportovních a kulturně-společenských akcí.

Společnost Kapsch se zabývá provozem mýtných systémů, poskytováním telekomunikačních řešení a ICT služeb po celém světě. Její mluvčí David Šimoník řekl, že zatím nemá o zásahu žádné informace.

Kauza mýtného

Systém elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny zajišťuje také v Česku. Vláda Andreje Babiše (ANO) se ale nedávno rozhodla spolupráci s firmou po roce 2019 ukončit. Zakázku poté převezme konsorciu firem CzechToll/SkyToll.

O platnosti smlouvy mezi ministerstvem dopravy a Czech Toll/Sky Toll na provoz mýtného však musel rozhodnout koncem února předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj. Potvrdi tak prosincové rozhodnutí úřadu a zamítl rozklad, který proti němu podala právě firma Kapsch.

Ta podpis smlouvy totiž napadla s tím, že "odporoval dřívějšímu rozhodnutí ÚOHS".

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun. Náklady na provoz činily zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Nový satelitní systém zaváděný vítězem nového tendru nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 900 kilometrů silnic první třídy, na nichž však ministerstvo dopravy umožnilo krajům a obcím zavést nulovou sazbu.