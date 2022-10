Kontroly na hranicích se Slovenskem: Na Zlínsku zazněly varovné výstřely

ČTK

Česká policie o půlnoci zahájila kontroly na česko-slovenské hranici kvůli vysokému počtu uprchlíků, hlavně Syřanů, kteří přes Česko přecházejí do Německa a Rakouska. Do dnešních 07:00 zkontrolovala přes 2000 vozidel a 3160 lidí, dvacítce nelegálních migrantů odepřela vstup a ve vnitrozemí jich zajistila 99. Zadržela také devět převaděčů. Novinářům to na přechodu ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku řekl policejní prezident Martin Vondrášek

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zadržené vozidlo s migranty | Foto: ČTK