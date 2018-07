Policie navrhla obžalovat osm lidí z krádeže zbraní ze skladu ve Vrběticích

Zlínská policie ukončila vyšetřování případu krádeží zbraní z areálu muničního skladu ve Vrběticích. Státnímu zastupitelství navrhla obžalování sedmi mužů a jedné ženy. Těm nyní hrozí až osm let vězení. Na webových stránkách o tom informovalo Krajské ředitelství policie Zlínského kraje.

V prostoru muničního skladu Vlachovice-Vrbětice došlo v roce 2014 k několika výbuchům, po nichž byl areál uzavřen. V létě roku 2017 policisté zjistili, že se do střeženého prostoru podařilo vniknout dvěma osobám a odcizit poškozené a zrezivělé zbraně a součástky.

Následné vyšetřování prokázalo, že do případu byly zapojeny i další osoby. Kromě dvou stíhaných mužů policie na jaře 2018 obvinila dalších šest osob, které měly odcizené zbraně kupovat, opravovat a dále přeprodávat.

„Všech osm osob, mezi nimiž je i jedna žena, je obviněno z trestného činu nedovolené ozbrojování, dva muži navíc z trestného činu krádeže a další dva muži a žena navíc z trestného činu podílnictví. Nejvyšší trest, který některým z obviněných hrozí, je až osmiletý trest odnětí svobody,“ stojí v prohlášení policejní mluvčí Lenky Javorkové.

Kriminalisté při domovních prohlídkách objevili několik kompletních samopalů, neúplné zbraně, části samopalů a střelivo.

Obžalovaní byli na místě asi šestkrát, a to od druhé poloviny roku 2016 do začátku roku následujícího. „Věděli, v jakém jsou prostoru a vědomě riskovali své životy a zdraví jen proto, aby se obohatili,“ kroutil tehdy hlavou krajský ředitel policie Jaromír Tkadleček.

Odhalení krádeží vyburcovalo policii, aby bezpečnostní opatření a střežení celého areálu ještě zpřísnila. Nasadila další síly a prostředky a byla přijata další odpovídající opatření, která by zamezila vniknutí osob do střeženého prostoru. A to i za cenu toho, že to bude mít dopad na nasazení policistů – a jak tehdy připomněl krajský policejní ředitel – i na peníze.