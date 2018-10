Policie přijme 1000 policistů na základní službu i extremismus

Hypoteční trh zažil v září svůj očekávaný vrchol, když si do banky pro hypotéku přišlo 9158 klientů, tedy největší počet od loňského prosince. A to i přes to, že průměrná úroková sazba vzrostla na 2,57 procenta. Může za to Česká národní banka (ČNB), která od října výrazně zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték.