Schválením usnesení vyvrcholila sněmovní debata o údajných zločinech privatizací, která začala už v prosinci. Vedle poslanců KSČM pro ně hlasovali členové dolní komory za hnutí ANO a SPD, Piráti, sociální demokraté a někteří nezařazení poslanci.

Dnes v diskusi vystoupili už jen komunističtí poslanci a pirátský předseda sněmovní vyšetřovací komise pro privatizaci těžební společnosti OKD Lukáš Černohorský. Černohorský prosadil, aby se původní návrh usnesení poslanců KSČM netýkal jen převodu státního majetku do roku 1998, ale až do roku 2005.

Poslanec Jiří Valenta (KSČM) označil privatizace státního majetku v 90. letech minulého století za paraziticko-zlodějský proces. "Skutečně zpackaných privatizací bylo možno zaznamenat v naší malé zemi bezpočet," uvedl. Pokud by vznikl "úřad dokumentace a vyšetřování zločinů privatizace", nebyl by podle Valenty bez práce. Pojmenování úřadu, jak je poslanec KSČM použil, zjevně naráží na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. V 90. letech za prezidenta Václava Havla a premiéra Václava Klause se uskutečnily obrovské transfery, které okradly a poškodily obyvatele a způsobily stagnaci jejich životní úrovně, uvedl Valenta.

Hádky a svalování viny

V prosinci se debata nesla ve znamení sporů mezi komunisty a zejména občanskými demokraty a vzájemného vyčítání činů z minulosti. Poslanec ODS Karel Krejza tehdy poukazoval mimo jiné na to, že kdyby po roce 1948 nebyly všechny podniky ukradeny, nebylo by nutné po roce 1989 něco privatizovat. "Jediným, kdo tady kradl, byli komunisté, jediní, kdo vracel majetek, jsme byli my," přidal se jeho stranický kolega Jan Skopeček.

Předseda klubu lidovců Jan Bartošek v prosinci prohlásil, že největší zlo a škody napáchali komunisté na hrdosti a morálce národa. Připomněl například někdejší Státní bezpečnost a její praktiky při "fízlování" lidí. Na to reagoval předseda klubu KSČM Pavel Kováčik slovy, že kouřová clona houstne a křik zloděje "chyťte zloděje" je silnější.

Návrh na nepromlčitelnost trestných činů souvisejícími s privatizacemi státního majetku už poslanci KSČM předložili. Vláda ANO a ČSSD novelu nepodpořila. Promlčecí lhůty by se podle návrhu neměly vztahovat ani na činy spáchané při zadávání, schvalování nebo provádění veřejné zakázky.