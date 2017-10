Co vám evokují provokativní plastiky Davida Černého? Deník se ptá politiků

Politiky jsme přivedli k sochám Davida Černého v areálu Waltrovka, kde sídlí redakce Deníku. Jde o pozadí koní, vpředu místo hlavy mají vrtule.

Moderátor účastníkům položil otázku: „Je den do voleb. Podívejte se na tu plastiku a co se Vám při pohledu na ni vybaví?“ Poslechněte si, co politici na poněkud záludný dotaz odpověděli.