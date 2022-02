Co má umět maturant

Týká se to i klíčových zkoušek. „Maturant by měl být vysoce samostatný, měl by umět řešit nepředvídatelné situace, pracovat s informačními zdroji. Pochopitelně by měl mít nějaké penzum znalostí ze základní a střední školy, které ale neprokáže tím, že napíše test z českého jazyka připravený Cermatem, nebo absolvuje profilovou zkouškou na potítku, kde vychrlí nějaký objem dat. Určitě by ho ale prokázal v celoročním projektu, který by vypracoval v rámci maturitní zkoušky. V něm by měl k dispozici všechny informační zdroje a mohl by spolupracovat v týmu,“ míní Kartous.