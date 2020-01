Šéf ODS Petr Fiala tak zkritizoval jeho novoroční projev, neboť mu připomínal slova předlistopadových politiků o zářných zítřcích, splněných pětiletkách a nevyužitých rezervách. Jenže když se důchodce, učitel nebo policista podívá do své peněženky, jsou mu podobná přirovnání lhostejná.

Přejí si, aby žili v republice, která vzkvétá, má respekt a je v ní bezpečno. Předseda vlády jim na Nový rok slíbil, že přesně o to se zasadí. Vzhledem k dvouletým zkušenostem nemají důvod mu nevěřit.

Opoziční strategie

Piráti jako strana pro 21. století, která za sebou nemá žádnou korupční minulost, snad mohou svou strategii založit na důsledné kritice každého Babišova kroku. I oni se ale stále častěji chlubí tím, co ve sněmovně prosadili, v čem se díky nim bude lidem žít lépe. Jako nejsilnější opoziční strana nemají důvod měnit lídra, Ivan Bartoš nedělá chyby a je jejich značkou. Piráti se opírají o mladé městské liberály, které by ráda přitáhla i ODS, ale nedaří se jí to. Oslovuje především menší podnikatele, kterým vadí přehršel regulací, výkazů a kontrol včetně EET. To je ale velmi omezená skupina obyvatelstva.

Lidé, kteří kdysi volili Václava Klause, nyní pokukují po Trikolóře jeho syna. Klaus jr. zásadně neoslovuje potenciální příznivce přes kritiku svých soupeřů. Nastoluje jednoduchá témata, která je trápí. A tváří se u toho tak, že kdyby byl ve vládě, uměl by je vyřešit.

Neradostný pohled je na lidovce, TOP 09 a STAN. Ač by usilovně měli hledat cestu k integraci či aspoň předvolební koalici, perou se o sólové místo na výsluní. Jejich šance jsou malé. A neblýská se na lepší časy, neboť KDU-ČSL v lednu přijde o předsedu Marka Výborného, aniž by se rýsoval jeho charizmatický nástupce.

Známou pravdou je, že Babiš nejdříve vyluxoval voliče pravice a nyní se mu totéž daří u levice. To může smrtelně zasáhnout komunisty, kteří sice sedí v opozičních lavicích, ale fakticky se podílejí na vládě. „Kandidátů na předsedu ÚV KSČM bude určitě víc a já se rozhodnu až podle počtu nominací z okresních konferencí,“ sdělil Deníku jejich předseda Vojtěch Filip. Je si nepochybně vědom toho, že v dubnu zvolený šéf může být posledním lídrem KSČM jako sněmovní strany.