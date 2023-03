S novým prezidentem Petrem Pavlem přichází na Pražský hrad i celý jeho tým. Politická analytička a komentátorka Kateřina Perknerová představuje nejbližší spolupracovníky nové hlavy státu.

Prezident Petr Pavel | Foto: Deník/Michal Bílek

Okolí bývalé hlavy státu Miloše Zemana budilo mezi lidmi značnou nevoli. Především v jeho druhém funkčním období se nejbližší Zemanovi spolupracovníci neohlíželi na nic a Pražský hrad si doslova zprivatizovali. Neinformovali veřejnost ani v době prezidentovy hospitalizace.

Kancléř Vratislav Mynář neměl prověrku, o niž i požádal. Poradce Martin Nejedlý byl majitelem diplomatického pasu a měl k dispozici pracovnu nedaleko Zemanovy. Mynář se svými hosty střílel zvěř v Lánech a šéf tamní obory Miloš Balák byl pravomocně odsouzen na tři roky vězení a zákaz činnosti. Zeman mu ovšem udělil milost. Mluvčí Jiří Ovčáček se na sociálních sítích neprezentoval jako úředník, ale jako náboženský blouznivec.

U spalovacích motorů si neřežme větev pod zadkem, řekl prezident Petr Pavel

Veřejnost čeká na výsledek auditu, který na Pražském hradě dělal Nejvyšší kontrolní úřad. Nově zvolený prezident zatím úřaduje v Hrzánském paláci, neboť nedůvěřuje bezpečnostnímu prostředí v hradním areálu.

Prezident Petr Pavel již v kampani zdůrazňoval, že v případě zvolení bude jeho tým zcela transparentní. I proto dopředu sdělil, že kancléřkou by byly Jana Vohralíková a mluvčí Markéta Řeháková. To se také stalo. Pokud započítáme i novou šéfku bezpečnostního odboru Mladu Princovou, jde o další výraznou změnu. Miloš Zeman se neopíral o žádnou vedoucí či poradkyni. Za Pavla budou tři nejdůležitější posty zastávat právě ženy.

Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Budoucí hradní kancléřka Jana VohralíkováZdroj: Profimedia

Jde o zkušenou státní úřednici. Před nástupem na Hrad vedla kancelář Senátu, pracovala na ministerstvu kultury jako šéfka sekce evropských fondů, vedla poradní odbor na Úřadu vlády, byla náměstkyní ministrů pro informatiku. Pět let působila jako kvestorka České zemědělské univerzity.

V lednu požádala o prověrku na stupeň důvěrné, ale pokud to bude nutné, zažádá o vyšší stupeň prověření.

Budoucí kancléřka Jana Vohralíková: Mynář působil jako celebrita, to je špatně

Vystudovala Stavební fakultu ČVUT a pracovala jako projektantka, po rodičovské dovolené nastoupila do křesťanské mládežnické organizace YMCA jako její generální sekretářka. Vohralíková se dlouhodobě věnuje i obecně prospěšným aktivitám, je zakládající členkou Asociace manažerů neziskových organizací, stála u zrodu České rady dětí a mládeže, kterou několik let vedla.

Její otec byl za minulého režimu odsouzen za údajnou špionáž na 25 let do vězení, odseděl si jedenáct. „Myslím, že spoustu neplechy v naší společnosti dělá zmatení rolí, kdy si úředníci často hrají na politiky a politici by chtěli řídit úředníky. To se na Pražském hradě z pohledu zvenčí často dělo, byť s panem Mynářem jsem se osobně nikdy nesetkala. Působil jako politická celebrita, která drží rozhodování ve svých rukou. To je podle mě špatně,“ řekla již dříve Deníku.

Podívejte se na první díl exkluzivních on-line debat Deníku Kateřiny Perknerové s Petrem Pavlem:

Zdroj: Deník

Markéta Řeháková, mluvčí a vedoucí Odboru vnější komunikace

Zdroj: Youtube

Absolvovala žurnalistiku a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, poté bezpečnostní obor na Birminghamské univerzitě ve Velké Británii. Bývalá redaktorka Hospodářských novin je nejviditelnější součástí prezidentova týmu.

Svoji pozici si odpracovala při náročné kampani, do níž vstoupila po odchodu z analytické společnosti Semantic Visions. Jejím spolumajitelem je František Vrabel, bojovník proti dezinformacím a zakladatel spolku Pro bezpečnější budoucnost.

Řeháková byla terčem kritiky, když po vyhlášení výsledků voleb podlehla emocím a na pár minut se z profesionální mluvčí stala nadšenou občankou a fanynkou. Tento „přešlap“ osobně nehodnotím negativně, neboť nic nepokazila, jen dala průchod své radosti.

Prezident Petr Pavel nejen o mluvčí Markétě Řehákové:

Moje mluvčí se děsí, když na něco řeknu Proč ne, prozradil Petr Pavel

Markéta Řeháková je optimistický a pozitivní člověk, který bude poctivě sloužit svému šéfovi i prezidentskému úřadu.

Tomáš Richter, šéf sboru poradců

Tomáš Richter.Zdroj: se svolením, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Při kampani se staral o její finanční stránku. Zdůrazňoval, že vybíral dárce, kteří nejsou spojeni s různými kauzami a také neočekávají od finanční pomoci protislužbu. Je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, ale pozice předsedy její správní rady se vzdal ve chvíli, kdy začal pracovat pro Pavla.

Tomáš Richter je novináři charakterizován jako podnikatel, hoteliér (jeho firma vlastní Hotel Olympia v Mariánských Lázních) a filantrop. Po revoluci působil na Pražském hradě u Václava Havla. Je charismatický a doposud nejeví známky touhy po privátní moci.

Na Pražský hrad se vrátila standarta, kterou umělci vyměnili za rudé trenýrky

Ve svém týmu spolupracovníků by mohl mít celebrity typu bývalého guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy, ústavního právníka Jana Kysely, ekonoma Davida Marka, bývalého šéfa důchodových komisí Vladimíra Bezděka či sociologa Jana Hartla.

Čerstvě Hrad potvrdil, že se jeho součástí stane právník Petr Pánek, absolvent Univerzity Karlovy a Georgetown University ve Washingtonu DC. Zatím není známo, jakou roli bude hrát bývalý diplomat a lobbista Petr Kolář. Petr Pavel uvedl, že bude „přítelem na telefonu“. Jana Vohralíková sdělila, že vstupní kartu bude mít jen v případě, že bude mít pracovní smlouvu.

Radko Hokovský, tajemník

Radko HokovskýZdroj: Deník/Vladimír Šťastný

Radko Hokovský byl po boku Petra Pavla už v době, kdy se teprve rodila myšlenka jeho kandidatury. Byl jedním ze zakladatelů nevládní organizace Evropské hodnoty, z níž už před delší dobou odešel. Dokonale zná prostředí bruselských struktur, ale pro prezidenta bude především spojnicí do světa domácí politiky i byznysu.

Patří do nejužšího Pavlova kruhu. Bude mít daleko větší vliv než Zemanův osobní tajemník Jaroslav Hlinovský.

Tomáš Pernický, vedoucí protokolu

Po Miroslavu Sklenářovi, Jindřichu Forejtovi a Vladimíru Krulišovi povede hradní protokol bývalý velvyslanec v Bělorusku a Gruzii Tomáš Pernický. Několik let řídil též protokol Černínského paláce.

V diplomacii působil od roku 1994 a půjde tak o stoprocentního profesionála. Po organizační stránce bude zajišťovat prezidentovy zahraniční cesty i návštěvy cizích státníků v České republice.

Mlada Princová, ředitelka bezpečnostního odboru

Právnička Mlada Princová v minulosti působila jako náměstkyně Úřadu pro zahraniční styky a informace (civilní rozvědky), jež spadá pod ministerstvo vnitra. Jejím úkolem bude nastavit nový bezpečnostní režim, dodržovat veškeré předpisy a zajistit pro prezidenta komfortní prostředí.

Lidé prezidenta Pavla

Mělo by být vyloučeno opakování situace, kdy se v Kanceláři prezidenta republiky skartovaly dokumenty, aniž by to odpovídalo pravidlům. Z logiky věci je Princová nejméně známou osobností hradního týmu, ale dá se předpokládat, že tou nejprověřenější. Pochází z disidentské rodiny, její otec Jan byl chartista.

Tomáš Lebeda, ředitel vnitropolitického odboru

Politolog Tomáš Lebeda.Zdroj: Deník/Kopáč Jiří

Za prezidenta Václava Havla tuto pozici zastával dnešní senátor a prezidentský kandidát Pavel Fischer. Václav Klaus a Miloš Zeman ji neobsadili. V domácí politice se bravurně orientovali, tudíž to zřejmě nepovažovali za nutné. Naopak Petr Pavel podobně zkušeného rádce, jakým je donedávna vedoucí Katedry politologie a evropských studí Univerzity Palackého docent Tomáš Lebeda, potřebuje. Prezident Pavel je stranickou politikou nedotčen, a proto se mu postřehy a analýzy odborně i mediálně známého experta budou hodit.

V roce 2017 před sněmovními volbami Lebeda Deníku řekl: „V Čechách lidi ani příliš nevzruší, když o někom řekneme, že je nebezpečím pro demokracii. Významná část české společnosti už ani nemá pocit, že by demokracie byla nějakou cennou hodnotou, neřkuli nejlepším systémem vládnutí. Jak vidíme z průzkumů, nemálo Čechů si myslí, že jistá forma vlády pevné ruky by mohla být docela dobrým řešením. To ovšem znamená, že dávají všanc sami sebe, aniž by to věděli. Až to zjistí, bude pozdě.“

A poté, co ho Pavel oslovil ke spolupráci, pro Seznam Zprávy uvedl: „Po dvaceti letech větších či menších rozpaků, a dokonce i obav nad politikou Pražského hradu jsem si přál, aby prezidentské volby vyhrála hlava státu, která bude jasně směřovat k posilování demokratických hodnot v naší politice. Hlava státu, která vrátí prezidentství důstojnost. A zároveň se bude držet vymezení prezidentského úřadu.“

Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničněpolitického odboru

Bruselský diplomat je podle mnoha komentátorů velmi dobrou volbou a odborně si v ničem nezadá se svými předchůdci Hynkem Kmoníčkem či Rudolfem Jindrákem. Ti ovšem měli pro svoje rady poněkud úzký koridor.

„Jaroslav Zajíček, po Editě Hrdé druhý velvyslanec při Evropské unii, si nejen během českého předsednictví v evropské sedmadvacítce získal v celé EU opravdu skvělé jméno. Výkon, který odvedl, byl za hranicí lidských možností,“ napsal o něm kolega Luboš Palata.

Dodává, že máloco je na Hradě tak zanedbáno a poškozeno jako evropská politika a role hlavy státu v ní. Práce pro Jaroslava Zajíčka tedy bude jako na onom příslovečném kostele, doplňuji já.

Radek Hasala, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Brigádního generála Hasalu zná Petr Pavel ze svého dřívějšího působení v armádě. Patří k lidem, které si vybíral na základě dlouholeté osobní zkušenosti. V době, kdy byl Pavel šéfem Vojenského výboru NATO, mu Radek Hasala vedl kancelář. Poté působil jako zástupce náčelníka Generálního štábu AČR.

Zdroj: Youtube

Hasala absolvoval mise v Afghánistánu a Mali. Velel také výcviku na Vojenské akademii ve Vyškově. Jeho budoucí působení souvisí s funkcí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil a s řízením Hradní stráže.