Těžký úkol pro Andreje Babiše

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej BabišZdroj: Deník/Martin Divíšek

Šéf nejsilnější opoziční strany Andrej Babiš má svým způsobem smůlu, že proti němu stojí současný premiér Petr Fiala. Kdyby byl jeho soupeřem politik typu Mirka Topolánka, šel by do něj bez servítků hlava nehlava. I tak ale Babiš veškerou povolební strategii buduje na obrazu nepřátelské pětikoalice a „polistopadového politického kartelu“, jehož cílem není jen odstavit jeho osobně, ale také přivést obyvatelstvo České republiky k bankrotu.

Příliš se v tom nemírní ani jako prezidentský kandidát. Koneckonců jeho cílem není zvítězit, ale suverénně se dostat do druhého kola. Když neuspěje, bude tvrdit, že ho porazila nepřátelská média a soudce Šott z probíhající kauzy Čapí hnízdo. Ihned by se pustil do další fáze kampaně před sněmovními volbami.

Monika Babišová: Politika Andreje pohltila ještě víc než předchozí práce

Pokud by ale expremiér do finále neprošel, byla by to potupa. Zřejmě by zvažoval úplný odchod z politiky, líbezný ostrov v Indickém oceánu prý už má stejně vyhlédnutý.

Má ovšem ještě jednu možnost. Stát se tvrdým, ale férovým opozičním lídrem, který bude s vládou aktivně spolupracovat na zásadních úkolech typu důchodové reformy.