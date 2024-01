Dva roky vládnutí má pětikoalice za sebou. Po jednoroční pauze ji, stejně jako opozici, letos čekají troje volby. A hlavně plnění slibu, který dal ve vánočním poselství všem občanům premiér Petr Fiala: „Věřím, že to nejhorší máme za sebou, přichází rok naděje.“

Ministerský předseda obyvatelstvo ujistil, že to nejhorší má za sebou. K dobrým vyhlídkám podle něj patří očekávaný pokles inflace, růst reálných příjmů, snížení deficitu veřejných financí pod tři procenta HDP, rekordní investice a zrychlené tempo digitalizace.

„Česká republika začne mít po mnoha letech zdravé veřejné finance,“ řekl Petr Fiala.

Zásadní otázkou je, kolik lidí bude touto informací poměřovat kvalitu svého života. Předseda ODS sází na to, že voliči pěti vládních stran úsilí o snížení státního dluhu ocení a odmění ho hlasy ve všech důležitých volbách. Petr Fiala i Andrej Babiš pochopitelně cílí na ty klíčové v roce 2025, protože určí, kdo bude sestavovat příští kabinet. Začínající periodu oba berou jako přípravu, která naznačí potenciál obou táborů.

Souboj o hejtmany

Babiše tradičně nezajímá krajské a senátní klání. V tom prvním musí vítěz hledat spojence a častokrát se stává, že ho ti druzí či třetí na pásce obejdou. Dohadování tohoto typu šéfa ANO nebaví a předem ho vzdává. Nechává zcela na krajských politicích hnutí, jak se zhostí svého úkolu a je mu v podstatě jedno, zda uspějí, nebo pohoří.

Regionální rybníky jsou pro něj příliš malé a hlavně svou neotřesitelnou pozici v ANO nepotřebuje opírat o stranickou základnu.

V tom se zásadně liší od lídrů pětikoalice a Petra Fialy obzvláště. ODS vždy stavěla na silných regionech, což se jí v minulosti mnohdy vymstilo, když se její místní politici zapletli s kmotry krajského formátu.

Právě Fiala byl před jedenácti lety vybrán jako muž odnikud, respektive z akademické sféry, který podobné vazby neměl. Podporující členskou základnu ale nutně potřebuje a rád by obhájil výraznou pozici ODS na Vysočině, v Jihočeském nebo Královéhradeckém kraji. Stejně tak bude chtít potvrdit dominanci ODS a vládních stran v Senátu, včetně křesla předsedy pro Miloše Vystrčila.

Babišův tah Evropou

Andreje Babiše horní komora nepřitahuje, protože ve většinovém systému neumí vyhrávat. Dopředu avizuje, že v senátních volbách se vždy naplní heslo Všichni proti ANO, takže tuto politickou soutěž v podstatě sabotuje.

O to víc se hodlá soustředit na červnové eurovolby, v nichž chce nejen obhájit prvenství z roku 2019, ale hlavně učinit je referendem o vládě a tématech, jež mu leží na srdci, jako jsou klimatické zákony, elektromobilita, emisní povolenky nebo podpora obnovitelných zdrojů. Bude se stylizovat do role jediného skutečného obhájce národních zájmů a oponenta „nikým nevolených byrokratů z Evropské komise“.

Dvacáté výročí vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) bude dobrou příležitostí k bilanci pozitiv a negativ. Každý schopný politik by měl dokázat „prodat“ tuto záležitost jako obrovské plus pro všechny obyvatele ČR. Pro lídra uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) Fialu budou evropské volby testem jeho politologických schopností.

Prosadil společnou kandidátku jako sázku na osvědčený model. Pokud uspěje, bude to důležitý zářez na pažbě jeho předsednické kariéry.

Důchodová reforma

V nevolební agendě má vláda také mnoho úkolů. Už 10. ledna bude před Ústavním soudem obhajovat novelu důchodového zákona, jímž ve stavu legislativní nouze změnila valorizační mechanismus. Kdyby to nezvládla, byla by to pro rozpočet obrovská rána, která by otřásla konsolidačním balíčkem a jeho očekávanými finančními dopady.

Hned poté musí pracovat na definitivní verzi penzijní reformy. Ministra zdravotnictví čeká dřina v podobě restrukturalizace nemocniční sítě a dalších kroků k efektivnějšímu poskytování péče. Nepovede-li se mu to, v červenci zažijeme další kolo lékařských protestů kvůli vyčerpaným přesčasům.

Dramatické okamžiky zažije sněmovna, až začne projednávat korespondenční volbu, kterou za žádnou cenu nechce připustit SPD. Tomio Okamura a jeho lidé v jejím zavedení vidí ohrožení demokracie.

Lítý boj se povede o podobu státního rozpočtu. Do daní se sahat nebude, neboť všechny zásadní posuny byly schváleny loni, kdy se s účinností od ledna mění řada zákonů v důsledku ozdravného balíčku.

Právě zvýšení daňové zátěže pro občany i firmy či zavedení povinného nemocenského pojištění pro zaměstnance může ještě snížit už tak nízkou důvěru lidí ve vládu.

Bude záležet na jejích komunikačních schopnostech i reálném stavu ekonomiky, zda tento sentiment dokáže zvrátit.