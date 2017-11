Politolog Daniel Kroupa: Šance porazit Miloše Zemana existuje

Daniel Kroupa patří k lidem, kteří znají polistopadovou politickou scénu a její protagonisty dokonale. Byl dlouhá léta poslancem, senátorem, předsedou ODA. Nyní působí na Katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Deník s Danielem Kroupou hovořil o prezidentských kandidátech a jejich šancích.

Dnes se uzavře registrace uchazečů o Pražský hrad v druhé přímé prezidentské volbě. Co seznamu zájemců říkáte?

Je tam řada jmen zcela neznámých a těžko si lze představit, že lidé, jimž se nepodařilo čtyřicet let uvědomit veřejnost o své existenci, to stihnou za jeden měsíc. O těch tedy nemusíme mluvit. Pak tam je několik známých osobností, z nichž nejznámější je prezident Miloš Zeman, který věří, že bude pokračovat ve své funkci. A pokud v to nedoufá on, tak v to doufá jeho okolí, které ho bude tlačit za každou zdravotní cenu. Osobně Miloši Zemanovi jako svému bývalému příteli přeji, aby tuto volbu absolvoval v plném zdraví a aby ji prohrál.

Je mezi těmi ostatními někdo, kdo by ho mohl porazit?

Myslím, že šance porazit Miloše Zemana existuje, pokud do druhého kola projde kandidát přijatelný pro většinu lidí. To znamená nejen pro ty, kterým se líbí a podporují ho, ale i pro ty, kteří ho budou ochotni tolerovat.

Do této kategorie patří osobnosti jako Jiří Drahoš, Michal Horáček a Pavel Fischer. Není škoda, že tříští síly?

Je to škoda. Bylo by bývalo lepší, kdyby se i do prvního kola tito kandidáti dohodli a šel do toho jen jeden z nich. Pokud to neudělali, měli by tak učinit v průběhu kampaně. Uvidíme, který z nich postoupí a zda posbírá dost hlasů, aby Miloše Zemana porazil.

V neděli oznámil kandidaturu Mirek Topolánek. Co ho k tomuto rozhodnutí podle vás přimělo?

On sám to řekl veřejnosti naplno, a protože Mirka Topolánka znám osobně velmi dobře, věřím mu to. Bylo to emotivní rozhodnutí z hodiny na hodiny, práskl do stolu a řekl: Jdu do toho. Zda je to moudré rozhodnutí, si zdaleka tak jistý nejsem, protože ještě ani nezačal a už mu mnozí připomínají různé případy a silné výroky. Marek Dalík právě nastupující do vězení samozřejmě budí otázku, zda se Mirek Topolánek nechce stát prezidentem, aby svému příteli mohl udělit milost. To jsou problémy, s nimiž se nepochybně bude v kampani potýkat.

Jakého prezidenta Česká republika v příštích pěti letech potřebovala?

Charakterově silného, v jehož životopise nenacházíme žádné selhání vůči rozmanitým režimům, prezidenta, za nímž stojí celoživotní konzistentní dílo a který v krizovém okamžiku nebude jednat ve prospěch svůj, ale ve prospěch celku, tedy České republiky.