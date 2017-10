Politolog Jan Kubáček říká: „Kroužkování nakazilo i ODS“

/ROZHOVOR/ Podle známého politologa Jana Kubáčka jsou voliči v Libereckém kraji vybíraví.

Politolog Jan Kubáček. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Velkým překvapením je skok Martina Půty z posledního místa kandidátky Starostů. Poslední místo. Chtělo by se říct, že už je to takový fenomén Libereckého kraje. Jak si to vysvětlujete?

Ukazuje se, že proces šel jiným směrem než dříve. Dá se říct, že celý kraj volil protestně. Je vidět volání po výrazném premiérovi, čili podpora Andreje Babiše, do toho velmi dobrý výsledek Pirátů a Tomia Okamury. Naopak výrazný neúspěch sociálních demokratů a komunistů. Je také vidět, že liberecký volič si rád vybírá a že nevolí úplně stejně jako republika. Už je to několikerý typ voleb, kdy si voliči často kroužkovali. Mám dojem, že Liberecký kraj je domovem kroužkování. Už to nakazilo i ODS.

Petr Beitl se dostal z prvního místa.

To je pravda, ale když se podíváte na preferenční hlasy, tak je jich tam výrazný počet. To v minulosti nebývalo. Občanští demokraté to neradi slýchávali, ale voliči tam často volili stejně, jako když volili komunisty. Byla jedna kandidátka, jedna strana, kroužkování se moc nenosilo.

Z Českolipska postoupil opět jen jeden kandidát. Je v západní části kraje nedostatek výrazných osobností?

Když to přeženu, tak Česká Lípa, odmyslíme-li souměstí Liberec a Jablonec, je největším městem v kraji. Ale ukazuje se, že nevolí českolipsky, regionálně. Strany tak nejsou nuceny dávat kandidáty z Českolipska do popředí.